Sosyal Konut Projesini heyecanla takip ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 17 ilde eş zamanlı temel atma töreni gerçekleştirilen sosyal konut projesini Kırşehirli vatandaşlar, Çiçekdağı ilçesinde heyecan içerisinde takip etti.

“İlk Evim İlk İş Yerim” Projesinin ilk etabı 17 ilde 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımlarıyla Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen törenle atıldı. Temel atma törenini Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, birlikte takip etti. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara’nın Cumhurbaşkanını selamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sonrası sosyal konutların temel atma töreni yapıldı. Tören alanında bulunan vatandaşlar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgilerini iletti.

Öte yandan, Kırşehir’de 205 sosyal konutun temeli atıldı.