Sosyal konut projesine rekor başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal konut yapmaya, sosyal konut yapılacak arsa sunmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde de vatandaşımız 7,5 milyonu aşkın rekor bir başvuruyla projeyi sahiplendi" dedi.

Kocaeli’de düzenlenen Sıfır Atık Festivali’ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açılış sonrası fuar alanını gezdiği sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 81 ilde yapılacak Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Murat Kurum, "Yapmaya, üretmeye devam ediyoruz. Sosyal belediyecilikten sürdürülebilir belediyeye geçeceğimiz yeni yüzyılımızda bir taraftan sıfır atık, bir taraftan sosyal konut, bir taraftan kentsel dönüşüm, bir taraftan millet bahçesi anlayışıyla projelerimizi yapacağız. Gençlerimize umut olmaya devam edeceğiz. Sosyal konut yapmaya, sosyal konut yapılacak arsa sunmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde de vatandaşımız 7,5 milyonu aşkın rekor bir başvuruyla projeyi sahiplendi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Onlara layık olmaya çalışacağız. Kuraları da başvuru süresinin bitmesine müteakip 31 Ekimde konutlarımızın, yine 7 Kasım’da da arsa iş yerleri başvuruları tamamlanacak. Tamamlanmasıyla kuralarımızı çekeceğiz. 25 Ekim’de 17 ilimizde 5 bin konutumuzun temelini Ankara’dan atıyoruz. Söz verdiğimiz şekilde konutları 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Çıkmayanlara paraları iade edilecek. Arsamız 1 milyon, konutumuz 250 bin, 10 bin iş yerimiz var. Biz her eve girmeyi hedefliyoruz. Zaten bu projemizin ilk etabı, ikinci etabı olacak. 2023-2028 yılları arasında başvuran ama alamayan arkadaşlarımıza aynı anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.