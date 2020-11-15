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Sonbaharda tatilciler Gölcük’e akın etti

Bolu’nun incisi Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda zamanlarını doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Hafta sonu binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Gölcük’ün havadan görüntüsü kartpostallık bir manzara oluşturdu.

Genel 15.11.2020, 16:05
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Sonbaharda tatilciler Gölcük’e akın etti

Bolu’nun incisi Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda zamanlarını doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Hafta sonu binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Gölcük’ün havadan görüntüsü kartpostallık bir manzara oluşturdu.

Bolu’nun gözde turizm merkezlerinden olan ve ‘şehrin incisi’ olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharın tadını yeşillikler içinde geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde sonbaharın renklerine bürünen çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı’na gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyerek ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli anlar yaşadılar. Özellikle fotoğraf tutkunlarının yılın 4 mevsimi vazgeçemediği Gölcük Tabiat Parkı’nın havadan görüntüsü muhteşem manzarayı gözler önüne serdi. Rengarenk ağaçların üzerinde oluşan hafif sis ve gölün birlikte görüntüsü kartpostallık bir görüntü oluşturdu.

Gölcük Tabiat Parkı’na arkadaşıyla birlikte ilk kez gelen ve fotoğraf tutkunu olduğunu belirten Abdullah Bayram, “Buraya gezmek için geldik. Güzel fotoğraflar çekiyoruz. Fotoğraf tutkunlarını ve bizim gibi aşıkları bekliyoruz. Özellikle bu aylarda, sonbaharda güzel, rengarenk” dedi.
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