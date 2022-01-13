Son karatabak, Erdoğan’dan ödül alacağı için sabaha kadar uyuyamamış

‘Karatabak’ adı verilen son geleneksel deri işleme ustası olan 91 yaşındaki İsmail Araç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yaşayan İnsan Hazinesi Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcisi Ödülünü alacağı gün heyecandan uyuyamadığını söyledi. İşlerinin zor ve emek isteyen bir zanaat olduğunu anlatan Araç, yanına gelen bir çırağın 1 hafta çalıştıktan sonra “Ölürüm de yapmam bu işi” dediğini anlattı.

Son ‘karatabak’ ustası olarak ilerleyen yaşına rağmen geleneksel yöntemlerle deriyi işleyip parşömen üreten İzmirli İsmail Araç (91), Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden Yaşayan İnsan Hazinesi Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcisi Ödülünü aldı. Mesleğinin inceliklerini anlatan Araç, ödül alacağı gün heyecandan uyuyamadığını söyledi.

Tabaklığa 1953 yılında başladığını anlatan Araç, “Askerden gelince ustamın yanına girdim. 5 sene sonra kendi dükkanımı açtım. Çok çırak aldım yanıma ama hiçbiri bu işi yapmak istemedi. Komşumun çocuğunu çırak aldım. Bizde pazartesi para verilir, adet öyledir. Komşumun çocuğu 1 hafta çırak olarak çalıştı. Pazartesi parasını aldı, bir daha da gelmedi. ‘Ölürüm de yapmam bu işi’ demiş” diye konuştu.

“Çalışırken kömür gibi oluyorduk”

Çıraklığa başladığı yıllarda çok fazla eldiven olmadığını ifade eden Araç, “Eskiden eldiven yoktu. Suyun içine derileri atıyorduk. Elimizle karıştırıyorduk. Elimiz yüzümüz kapkara oluyordu. Oradan adımız ‘karatabak’ olarak kaldı. Kömür gibi oluyorduk çalışırken” dedi.

Her çeşit hayvan derisini işlediğini anlatan Araç, her derinin işlemesinin farklı incelikleri olduğunu söyledi.

“Sayın Cumhurbaşkanım önce benden yükümü al yüküm çok ağır”

Yaşayan İnsan Hazinesi Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcisi Ödülünü almak için bir gün önceden Ankara’ya gittiğini anlatan Araç, “Reisi Cumhur’u göreceğim diye heyecanlandım. Otele yerleştik ama heyecandan sabaha kadar uyuyamadım. Gider gitmez ‘Sayın Cumhurbaşkanım önce benden yükümü al yüküm çok ağır’ dedim. ‘Hayrola ne oldu’ dedi. ‘Sana yerden göğe kadar selam var. Onları kabul et dedim’. ‘Aldım kabul ettim’ dedi. Biraz daha sohbet ettik” dedi.

“Gençler temiz iş seviyor”

Karatabaklık zanaatının zor olduğunu söyleyen Araç, “Özellikle kışın çok zor bu iş. Fabrikalarda sıcakta işlenir deri ama bizim yaptığımız gibi olmaz. Gençler temiz iş seviyor. O yüzden bizim işe girmezler. Bizim meslek artık fabrika usulü oldu. Ayakkabıcılar kendi yapıyordu ama kalmadı artık. Fabrika daha ucuza yapıyor ama bizim yaptığımız gibi dayanmıyor” diye konuştu.