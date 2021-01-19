Sömestr’da kayak tatili molası

Bu sene 1 hafta daha uzatılarak 3 haftaya çıkan süresiyle yarıyıl (sömestr) tatili 22 Ocak’ta başlıyor. Kar özlemi çekenler ve kayakseverler için otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com alternatif adresleri sıraladı.

Sömestr tatili için hala daha karar veremeyenler adına obilet.com tarafından hazırlanan liste şu şekilde verildi;

Uludağ’da eğlence bol

Kış tatili denince ilk akla gelen adres Bursa’daki Uludağ Kayak Merkezi, bugüne kadar sayısız tatilseveri ağırladı. Alp ve Kuzey disiplini kayak stillerine uygun bir coğrafyaya sahip olan Uludağ, konforlu otelleriyle de dikkat çekiyor. Snowboard, buz pateni ve kar motorsikleti gibi aktivitelerin de rahatlıkla yapıldığı Uludağ, kolay ulaşımıyla gözde kış tatili mekanları arasında başı çekiyor.

Kartalkaya’da eşsiz doğa kayakseverleri selamlıyor

Bolu’nun Köroğlu Dağ Zirvesi’nde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi doğasıyla gelenleri etkiliyor. Sis manzarasının arasında yer alan çam ağaçları, yöresel lezzetleri ve tertemiz havasıyla gelenlere keyifli bir deneyim sunuyor. Farklı zorluk seviyelerinde 20’nin üzerinde kayak pisti bulunan Kartalkaya, gece kayak tutkunları için de özel ekipmanların sunulduğu eğlenceli adreslerden biri.

Erciyes, son dönemlerin yıldızı

Kış turizminin son yıllarda parlayan yıldızı Kayseri Erciyes Kayak Merkezi, ulaşım kolaylığı, Kapadokya Bölgesi’ne yakınlığı, uygun fiyat politikasıyla özellikle ailelerin ilgi odağı haline geldi. Bol oksijenli Erciyes Kayak Merkezi, modern liftleri ve son teknolojiye sahip teleferikleriyle kayakseverlerin beğenisini topluyor. Çocuklar için yeniden tasarlanan çocuk pistleri de özellikle kayağa yeni başlayanların tercihi oluyor.

Kristal karıyla ünlü Sarıkamış

Kış sporlarının iddialı adresi Kars Sarıkamış Cıbıltepe; sarıçam ormanları ve muhteşem doğasıyla ziyaretçilerin vazgeçilmez rotalarından. Sarıkamış, Alp ve Kuzey disiplini kayak uygulamalarının yanı sıra snowboard, kayak safari ve kızaklı geziler için de keyifli bir deneyim sunuyor. Kristal kara sahip olan Sarıkamış Kayak Merkezi 9 pistiyle kayakseverleri ağırlıyor. İlçe merkezine 2 km uzaklıkta olan kayak merkezine ulaşım son dönemlerde oldukça kolay hale geldi.

Her seviye kayaksever için Palandöken

Doğu’nun en iddialı kayak merkezi olan Erzurum Palandöken; uzun süren kış mevsimi, kar kalitesi ve yüksek irtifasıyla dikkat çekiyor. Dünyanın olimpik pistleri arasında da yer alan Palandöken; acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçıları ağırlayacak potansiyeli barındırıyor. Uçakla kolay ulaşımı ve tesis kalitesi de tatilseverlere cazip geliyor.

Günübirlikçiler için Kartepe

İzmit Körfezi’ni ve Sapanca Gölü’nü aynı anda görebilen Samanlı Dağları’nın Zirvesi olan Kartepe, doğal güzelliğiyle dikkatleri çekiyor. Yatak kapasitesi bol olan bölge İstanbul’a yakınlığı nedeniyle günübirlik kayak yapmak isteyenlerin uğrak adresi oluyor. Spa merkezlerine yakınlığı olan Kartepe’de kayak yanında kızak, snowboard, outdoor sporlar ve doğa yürüyüşleri de yapılabiliyor.

Davraz’da güvenli rotalar

Isparta’da yer alan ama Antalya’ya yakınlığıyla ünlenen Davraz Kayak Merkezi, Eğirdir Gölü’nün harika manzarasıyla kayakseverleri kucaklıyor. Doğal dokusu ve mükemmel kar kalitesiyle tehlikesiz rotalar sunan Davraz Kayak Merkezi, Akdeniz Bölgesi’nin turizm potansiyeliyle her geçen gün daha fazla sayıda tatilseverin ilgisini çekiyor. 12 kayak pisti bulunan Davraz uygun bütçeli konaklama seçenekleri de sunuyor.

Sessiz ve sakin kış tatilinin adresi Ilgaz

Kastamonu ve Çankırı arasında yer alan Ilgaz Kayak Merkezi; milli parkı, temiz havası ve yüksek çam ormanlarıyla öne çıkıyor. Ziyaretçiler uzun telesiyejle dağın bir tarafından diğer yanına giderken eşsiz doğa manzarasına da şahit oluyor. Kastamonu Havalimanı yapıldıktan sonra ulaşımı da kolaylaşan Ilgaz Kayak Merkezi, sessiz ve sakin kış tatili geçirmek isteyenler için ideal bir lokasyon