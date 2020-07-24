Somali Türk Görev Kuvveti’nde mezuniyet heyecanı
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, SOMALİ TÜRK GÖREV KUVVET KOMUTANLIĞI TARAFINDAN EĞİTİMLERİ TAMAMLANAN, HARP OKULU VE ASTSUBAY OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET TÖRENİ İLE TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ MÜTEAKİP TAMAMLAYICI KOMANDO EĞİTİMİ ALMAK ÜZERE ISPARTA'YA GÖNDERİLECEK 5'İNCİ PİYADE TABURUNUN TÜRKİYE'YE UĞURLAMA TÖRENİNİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ BİLDİRDİ.
Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığı tarafından eğitimleri tamamlanan, Harp Okulu ve Astsubay Okulu öğrencilerinin mezuniyet töreni ile temel askerlik eğitimini müteakip tamamlayıcı komando eğitimi almak üzere Isparta’ya gönderilecek 5’inci Piyade taburunun Türkiye’ye uğurlama töreninin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığınca eğitimleri tamamlanan, Harp Okulu ve Astsubay Okulu öğrencilerinin mezuniyet töreni ile temel askerlik eğitimini müteakip 6 hafta süreli tamamlayıcı komando eğitimi almak üzere Isparta’ya gönderilecek 5’inci Piyade taburunun Türkiye’ye uğurlama töreninin Anadolu Kışlasında (Mogadişu/Somali) icra edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 71 subay ve 88 astsubayın mezun olduğu söz konusu törene; Somali Meclis Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi, Somali Savunma Bakanı, Somali Genelkurmay Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetler Temsilcisi, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanı ve Somali’de bulunan Türk Kurumları Temsilcileri katıldı.
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