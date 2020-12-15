Somali sokakları TİKA’nın desteği ile aydınlanıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali’de başkent Mogadişu’ya 450 kilometre mesafede ve terör örgütünün kuşatması altındaki Wajid şehrinde, sokak aydınlatması sağlayan 10 adet aydınlatma direği kurdu.

Somali’nin en yoksul şehirlerinden birisi olan ve merkezi ile etrafındaki köylerde 60 bin kişinin yaşadığı Wajid şehirde elektrik ihtiyacı sadece jeneratörlerden karşılanabiliyor. Sokakları aydınlatacak ışıklandırmanın mevcut olmadığı Wajid şehir merkezinde, TİKA’nın hayata geçirdiği projesi ile sokaklar ilk defa ışığa kavuşturuldu. Uzun yıllar sonra sokakları aydınlanan ve projeyi büyük bir memnuniyetle karşılayan Wajid halkı, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Türk halkına teşekkür etti.

TİKA’nın bölgelerine gelmesinden dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Wajid Bölgesi Yönetici yardımcısı Muqtar Ahmed Hassan, TİKA’nın projelerinin devamını diledi. Somali’de uzun yıllar devam eden iç savaşın etkisiyle eğitim, sağlık ve şehir altyapısı tamamıyla çöken ve altyapı sisteminde herhangi bir yenileme yapılamayan Wajid’e malzeme nakliyesi, 2015 yılında şehrin etrafının terör örgütlerinin kontrolüne geçmesinden dolayı yalnızca havayolu ile yapılabiliyor.