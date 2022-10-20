Somalı madenciler Amasra’daki şehit madenciler için saygı duruşunda bulundu

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)’ne bağlı Manisa’nın Soma ilçesindeki Ege Linyitleri İşletmesi çalışanları Bartın’ın Amasra ilçesinde şehit düşen maden işçileri için saygı duruşunda bulunarak işbaşı yaptı.

TKİ’ye bağlı Ege Linyitleri İşletmesi çalışanları, Bartın Amasra’daki ve şehit düşen tüm maden şehitleri için iş yerlerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi Başkan Yardımcısı Maden Teknikeri Selçuk Metin saygı duruşu öncesi yaptığı kısa konuşmada, "Maden işçiliği dünyanın en ağır iş kolu olarak dile getiriliyor. Maden ocaklarının açığı, yer altı ayrımı olmadan birliktelik içinde olduğumuzu göstermek istedik. Dün bu fikir gelişti ve kabul gördü. Saygı duruşunda bulunup, dua okuyacağız. Bütün iş yerlerimizde bu saygı duruşu yapılacak. Ben buraya geldim. Maden şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah’ım tüm işçi sınıfına bir daha böyle elim kazalar göstermesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Geride kalanlara sabır versin. Allah bir daha böyle elim kazalar göstermesin" dedi.