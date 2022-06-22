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SOLOTÜRK’ten Yalova’da muhteşem prova

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Yalova semalarında düzenleyeceği gösteri uçuşu öncesi gerçekleştirdiği prova ile nefesleri kesti.

Genel 22.06.2022, 16:13 22.06.2022, 16:38
SOLOTÜRK’ten Yalova’da muhteşem prova

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Yalova semalarında düzenleyeceği gösteri uçuşu öncesi gerçekleştirdiği prova ile nefesleri kesti.

Yalova’da 26 Haziran Pazar günü yapılacak gösteri uçuşuna hazırlanan SOLOTÜRK ekibi, Yalova semalarında prova gerçekleştirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı üzerinde gerçekleşen prova uçuşunu vatandaşlar büyük ilgiyle takip etti. Prova uçuşunda SOLOTÜRK’ün gösteri için kullandığı F-16 savaş uçağına başka bir F-16 daha eşlik etti. 2 savaş uçağının provası yaklaşık 20 dakika sürdü.

SOLOTÜRK, 23 Haziran Perşembe günü de 16.00-16.30 saatleri arasında prova uçuşu yapacak.

Ekip 26 Haziran Pazar günü ise gösteri uçuşuyla Yalovalıların karşısında olacak.

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