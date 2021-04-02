Solo Türk’ün Van Gölü semalarındaki gösterisi nefes kesti

VAN (İHA) – Van’da sabah erken saatlerde geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başlayan kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılan Solo Türk’ün gösterisi nefes kesti.

Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla sabah saatlerinde başlayan kutlamalar, korona virüs tedbirleri kapsamında devam ediyor. Van Gölü kıyısındaki Edremit Meydanı’na gelen yüzlerce Vanlı, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı Solo Türk’ün gösterilerini izlemek için erkenden yerini aldı. Pilot Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçer, gösteri öncesinde alana gelen vatandaşlara, Solo Türk ekibi ve gösteri hakkında bilgi verdi.

F-16 savaş jetiyle gösteri yapabilen sayılı akrobasi ekiplerinden olan Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Solo Türk, Muş Hava Meydan Komutanlığından kalkış yaparak dakikalar içinde Van semalarında görüldü. Gözle görülmeyecek noktaya kadar uçuşunu gerçekleştiren Solo Türk pilotu yürekleri ağızlara getirirken, yaptığı aksiyon dolu hareketlerle de göğüs kabarttı.

Vatandaşlar, büyük gurur yaşatan gösteriler karşısında oldukça heyecanlanırken, sık sık alkışlarla gösteriye destek verdi.

Gösteriyi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi.