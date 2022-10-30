Solingen’de ailesi yakılan "Bilge Ana" Mevlüde Genç hayatını kaybetti

Almanya’nın Solingen kentinde Neo-Nazi 4 Alman şahıs tarafından kundaklanan evlerinde 5 aile ferdini yitiren "Bilge Ana" Mevlüde Genç hayatını kaybetti.

Almanya’nın Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993’te Neo-Nazi 4 Alman şahıs tarafından kundaklanan evlerinde iki kızını, iki torununu ve yeğenini kaybeden "Bilge Ana" Mevlüde Genç, 80 yaşında hayatını kaybetti. Mevlüde Genç’in oğlu Kamil Genç, annesinin rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldığını ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da taziye evini ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmıştı

Mevlüde Genç, 2 gün önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu’nun düzenlediği resepsiyona katılmış ve yorgun olduğu gözlenmişti.

Birçok ödül almıştı

Sürekli Türk ve Alman toplumunu birbirine yakınlaştıran açıklamalarda bulunan Mevlüde Genç, yıllar önce yaşanan facia karşısında hep itidalli mesajlar vermiş ve birçok ödüle layık görülmüştü. 1996’da Federal Liyakat Nişanı ile ödüllendirilen Mevlüde Genç, 2003’te Friedrich-Ebert-Vakfı’nın Alman-Türk Kültür Haftaları’nda Dostluk Ödülü’ne ve 2015’te de Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Liyakat Nişanı’na layık görülmüştü. Mevlüde Genç’in adına her yıl ırkçılıkla mücadele eden kişi veya kurumlara "Mevlüde Genç Madalyası" da veriliyor. Geçtiğimiz Haziran ayında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteğiyle 1993 yılında yaşanan trajediyi ve ailenin yaşadığı acıyı anlatan “Bilge Ana - Mevlüde Genç” belgeselinin galası yapılmış ve aynı isimdeki kitap yayınlanmıştı. Galada konuşan Mevlüde Genç, her zaman olduğu gibi saygı ve hoşgörünün önemini vurgulayarak, şiddet ve nefretten uzak durulması gerektiğini ifade etmişti.

29 Mayıs 1993 tarihinde gerçekleşen ırkçı saldırıda, Hülya Genç (9), Gülistan Öztürk (12) ve Hatice Genç (18) olay mahallinde hayatını kaybetmiş, Gürsün İnce (27) ve Saime Genç (4) ise yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti. Olaydan sonra yakalanan saldırganlar yargılanmış, 4 aşırı sağcı genç çeşitli hapis cezaları almıştı. Saldırganların ikisi ise iyi halden serbest bırakıldı. 1995 yılında cinayetten suçlu bulunan failler cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti.

Mevlüde Genç’in cenazesi, salı günü Solingen’de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Amasya’ya gönderilecek.