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Sokakta kalan evsizlere cep telefonu

İyilik akımı ile isimlerini duyuran iş adamı İbrahim Yılmaz ve Youtuber Emirhan Özhan, sokakta kalan evsizlere cep telefonu hediye etti.

Genel 25.08.2020, 13:23 25.08.2020, 14:06
Sokakta kalan evsizlere cep telefonu

İyilik akımı ile isimlerini duyuran iş adamı İbrahim Yılmaz ve Youtuber Emirhan Özhan, sokakta kalan evsizlere cep telefonu hediye etti.

İş adamı İbrahim Yılmaz ile Youtuber Emirhan Özhan’ın başlattığı “İyilik Akımı” projesi yardıma ihtiyacı olanların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda yüzlerce kişinin kalbini kazanan ikili bu kez de sokakta yaşayan evsizlere cep telefonu hediye etti. Yardım ettikleri ihtiyaç sahiplerine yalnızca bir kez ulaşabildiklerini söyleyen ikili yardımların devamlılığı için böyle bir projeyi başlattıklarını belirtti.

“Biz hep yardım ettiğimiz evsizlere bir kere yardım edebildik”

Sokakta yaşayan evsizlere cep telefonu hediye etme fikrinin nasıl ortaya çıktığından bahseden İş adamı İbrahim Yılmaz, “Biz dışarıda “İyilik Akımı” adı altında sürekli seyahat ederiz. Seyahat ettiğimizde her zaman evsizleri görürüz. Fakat yardım ettiğimizde biz size nasıl ulaşırız daha sonra arayabileceğimiz bir numara var mı diye sorduğumuzda ‘cep telefonumuz yok bize tekrar ulaşamazsınız’ dediler. Biz hep yardım ettiğimiz evsizlere bir kere yardım edebildik. Böyle bir proje yaparak tüm evsizlere cep telefonu alarak onlara ulaşmak istediğimizde direkt olarak kendilerine ulaşabilelim istedik. O yüzden kendilerine cep telefonu hediye ettik. O cep telefonlarına da Emirhan’ın ve kendimin cep telefonu numarasını kaydettim. Onlar bundan sonra yardıma ihtiyaçları olduğu zaman bizi arıyor biz de ihtiyaçları olduğunda onlara ulaşabiliyoruz” dedi.

“Ekmeği yemenin değil de ekmeği bölmenin tadını aldık”

Yardım ettiği insanların yüzünde oluşan tebessüm ile yaşadığı mutluluğu tarif edemediğini söyleyen Yılmaz, “Herkesin bir hobisi vardır bizim de en büyük hobimiz birine herhangi bir iyilik yaptığımızda o kişinin yüzündeki tebessüm bu duyguyu size anlatamam. Ekmeyi yemenin haricinde ekmeği bölmenin tadını alsanız onun zevkinde yaşayamazsınız. Biz ekmeği yemenin değil de ekmeği bölmenin tadını aldık. Paylaşmanın tadını aldık” dedi.

“Biz aslında onlara yiyecek yardımı da yapıyoruz”

Projede yardımseverler ile yardıma ihtiyacı olanları buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Youtuber Emirhan Özhan ise “Bu projeyi biz 5 ay önce başlattık. Amacımız tamamen yardıma ihtiyacı olan tüm insanlara ulaşıp yardımlarına kavuşturmak. Durumu iyi olan insanlarla ihtiyaç sahiplerini buluşturmak en büyük gayemiz. Bu tür işlere şov amaçlı diyenler olabilir ama biz tamamen iyi niyeti göstermek kalbimizden geleni insanlara göstermek için yapıyoruz. Ülkemizde durumu iyi olmayan o kadar çok insan var ki bu insanlara yardım etmek gerekir. ‘Evsizlere neden telefon verdiniz’ diye bir soru gelebilir. Biz aslında onlara yiyecek yardımı da yapıyoruz. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz; yalnızca telefon eksiği kalıyor. Telefonu da ulaşmak için hediye ediyoruz. Biz uzun vadeli yardım etmek istiyoruz. Hayatındaki yardımlara süreklilik kavuşturmak amacıyla bu projeyi düşündük” ifadelerini kullandı.

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