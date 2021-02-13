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Sokaklara Covid uyarı afişi asan çocukları Başkan Yazıcı kırmadı

Tuzla Aydınlı Mahallesinde oturan 7 yaşındaki Ayşe ve 9 yaşındaki Gözde Düzdoğan kardeşler okula gidebilmek için elleriyle hazırladıkları korona virüs salgınına karşı uyulması gereken kuralları anlatan uyarı afişlerini sokaklar asarak farkındalık oluşturmuşlardı. Ayşe ve Gözde kardeşler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan yaptıkları afişleri billboardlara asmasını ve daha çok insana ulaşmasını istemişlerdi. Başkan Yazıcı, Ayşe ve Gözde kardeşleri kırmayarak çizdikleri covid uyarı afişlerini Tuzla’da bulunan bilbordlara astırdı.

Genel 13.02.2021, 11:40
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Sokaklara Covid uyarı afişi asan çocukları Başkan Yazıcı kırmadı

Tuzla Aydınlı Mahallesinde oturan 7 yaşındaki Ayşe ve 9 yaşındaki Gözde Düzdoğan kardeşler okula gidebilmek için elleriyle hazırladıkları korona virüs salgınına karşı uyulması gereken kuralları anlatan uyarı afişlerini sokaklar asarak farkındalık oluşturmuşlardı. Ayşe ve Gözde kardeşler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan yaptıkları afişleri billboardlara asmasını ve daha çok insana ulaşmasını istemişlerdi. Başkan Yazıcı, Ayşe ve Gözde kardeşleri kırmayarak çizdikleri covid uyarı afişlerini Tuzla’da bulunan bilbordlara astırdı.

Tuzla’da Aydınlı Mahallesi’nde oturan 7 yaşındaki Ayşe ve 9 yaşındaki Gözde kardeşler evlerinin balkonunda otururken insanların maske takmadığını gözlemlediler ve insanları uyarmaya karar verdi. Kendi elleriyle yazdıkları korona virüs salgınından korunmanın yollarını anlatan 14 kural ve çeşitli resimler ile afişler hazırladılar ve sokaklara yapıştırmaya başladı. Ayşe ve Gözde kardeşler afişleri asarken, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan bir de istekte bulundular. Hazırladıkları afişleri, billboardlara asılarak daha fazla insana ulaşmasını ve kurallara uyulup, vaka sayılının düşmesiyle birlikte okula gitmek istediklerini Başkan Yazıcı’ya iletti. Başkan Yazıcı, Ayşe ve Gözde kardeşlerin isteklerini yerine getirerek, çizdikleri resimleri ve afişleri Tuzla’nın 17 mahallesinde bulunan billboardlara astırdı. Ayrıca çocukların bu duyarlı davranışlarından etkilenen Başkan Yazıcı, Ayşe ve Gözde’yi makamında misafir ederek bir süre sohbet etti. Yaptıkları bu duyarlı davranıştan dolayı çocuklara tablet hediye ederek tebrik eden Başkan Yazıcı, “Amacımız insan yetiştirmek deyince, bilgi bombardımanına tutmak değil, insani özellikleri ile insanın sosyal yaşamdaki yeriyle, ailesine, ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluklarını yerine getirecek bireyler yetiştirebilmek için okullarda da daima uğraşıyorduk. Çocuklarımızda bunu görmek bizi çok mutlu etti.

“Çocuklarımızdan bunu görmek bizi mutlu etti”

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı,” Çocuklarımızın kendi mahallerinde kendi sokaklarında duyarlı birer birey olarak Koronavirüs tedbirlerine uyularak hareket edilmeleri ve yaşamların sürdürülmesi için afişler hazırlamışlar. Biz de çocuklar ile temasa geçerek, bunu afişleri Tuzla’nın tamamına yayabilir miyiz, bütün vatandaşlarımıza gösterebilir miyiz diye harekete geçtik. Biz tüm tabelalarımızda, tüm panolarımızda ve LED ekranlarımızda çocuklarımızın bu duyarlı hareketlerini ve duyarlı davranışlarını en iyi şekilde, yansıtacak şekilde ve tüm toplumda da yaygınlaşması açısından yayınladık. Ben, kendilerini tebrik ediyorum. Amacımız insan yetiştirmek deyince, bilgi bombardımanına tutmak değil, insani özellikleri ile insanın sosyal yaşamdaki yeriyle, ailesine, ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluklarını yerine getirecek bireyler yetiştirebilmek için okullarda da daima uğraşıyorduk. Çocuklarımızda bunu görmek bizi çok mutlu etti. İnşallah, okullarında da buluşmak dileklerimle kendileri ile hediyeleştik. Tebrik ediyorum onları” dedi.

“Korona virüs bizden güçlü değildir”

9 yaşındaki Gözde Düzdoğan, billboardlarda resimlerini gördüklerinde mutlu olduklarını ve Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ederek, “Evde yine afişler hazırlıyoruz ve bizim oralarda asıyoruz. Bunların da billboardlara asılmasından dolayı çok mutluyuz ve teşekkür ediyoruz. Görüşmemiz çok güzel geçti. Çok mutlu olduk. Okula gitmek istediğimizi söyledik. Billboardlara astıkları için teşekkür ettim. Çünkü orada herkes görebilecek. İnsanlardan, sadece temizlik, hijyen ve maske kurallarına uymalarını istiyorum. Aslında korona virüs bizden asla güçlü değildir. Aslında tedbirleri eline alsalar, Korona virüsü yenebiliriz” dedi
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