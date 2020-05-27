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Sokaklara atılan kullanılmış maskeler tehlike saçıyor

TÜM DÜNYAYI ETKİSİNİ ALTINA ALAN KORONA VİRÜS TÜRKİYE'DE DE ETKİSİNİ GÖSTERDİ. BU KAPSAMDA GETİRİLEN BAZI ŞEHİRLERDE GETİRİLEN KISITLAMA VE YASAKLAMALAR SONUCU VATANDAŞLARIN DIŞARI ÇIKABİLMEK İÇİN TAKMAKTA ZORUNLU OLDUĞU MASKE VE ELDİVENLER YERLERE ATILINCA TEHLİKENİN BOYUTU YENİDEN GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ.

Sokaklara atılan kullanılmış maskeler tehlike saçıyor

TÜM DÜNYAYI ETKİSİNİ ALTINA ALAN KORONA VİRÜS TÜRKİYE'DE DE ETKİSİNİ GÖSTERDİ. BU KAPSAMDA GETİRİLEN BAZI ŞEHİRLERDE GETİRİLEN KISITLAMA VE YASAKLAMALAR SONUCU VATANDAŞLARIN DIŞARI ÇIKABİLMEK İÇİN TAKMAKTA ZORUNLU OLDUĞU MASKE VE ELDİVENLER YERLERE ATILINCA TEHLİKENİN BOYUTU YENİDEN GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:21
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Sokaklara atılan kullanılmış maskeler tehlike saçıyor

Korona virüsle mücadelede kullanılan maske ve eldivenler vatandaşlar tarafından gelişigüzel şekilde cadde ve sokaklara bırakılıyor. Uzmanlar, kullanılmış maskelerin mikrop yaydığına dikkat çekerken, Bursa’da bir parktaki tehlike gözler önüne serildi.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesinde bulunan bir parkta yerlere gelişi güzel şekilde atılan maske ve eldivenler tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bursa’da valilik tarafından bir çok ana caddede maske takma mecburiyeti getirilirken, kullanılmış maskelerle işi biten vatandaşlar bunları çöp yerine yerlere attı. Parkın içerisinde bulunan yürüme alanı boyunca yerlerde serili olan maske ve eldivenler dikkat çekti.

Durumu fark eden Fatih Talı, ’’ Burası Bursa’nın en güzel yerlerinden biri Çekirge Mahallesi. En güzel manzaraya sahip parklarından biri burası. Hava almak için parkta gördüğüm rezillik karşısında kayıtsız kalamazdım. Bir çok kez yurt dışına gittim fakat böyle bir rezillik görmedim. Aynı zamanda burada dolaşan kedi ve köpekler de buraya atılmış olan maskeleri ayda eldivenleri yalayarak başka bir canlıya bulaştırabileceğini düşünüyorum. Vatandaşlarımız lütfen dikkatli ve duyarlı olsunlar. Kullanılmış maskeleri geri dönüşüm ve çöp kutularına atsınlar" dedi.

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