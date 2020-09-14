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Sokak sanatçılarını dinlemek için toplanıp sosyal mesafe ve maskeyi unuttular
KADIKÖY’DE SOKAK SANATÇILARINI İZLEMEK İÇİN TOPLANAN VATANDAŞLAR, SOSYAL MESAFE KURALINI HİÇE SAYDI. KALABALIKTAKİ BAZI VATANDAŞLARIN İSE MASKE TAKMAMASI PES DEDİRTTİ.
Genel 14.09.2020, 09:57 15.09.2020, 13:14
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Kadıköy’de sokak sanatçılarını izlemek için toplanan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kalabalıktaki bazı vatandaşların ise maske takmaması pes dedirtti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kurallara aldırış etmeyen bir grup vatandaş, Kadıköy’de konser veren sokak sanatçılarını izlemek için toplandı.
Sosyal mesafe ve maske unutuldu
Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşların, sokak sanatçılarının konserine eşlik ettikleri ve cep telefonlarıyla o anları kaydettikleri görüldü. Kalabalık gruptaki bazı vatandaşların ise maske takmaması dikkat çekti. O anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.
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