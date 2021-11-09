Sokak lambasını tamir etmek için vince bağlandı

Rusya’da bir işçi sokak lambasını halatla vince bağlanarak tamir etti.

Rusya’nın, Stavropol kentinde sokak lambalarındaki arızaların giderilmesi için işçiler ilginç bir yöntem uyguladı. Bir işçi halatla vince bağlanarak arızalı sokak lambasını tamir etti. İşçi lambadaki arızayı giderdikten sonra yine vinç yardımı ile aşağıya indirildi.

İşçinin tedbirsiz bir şekilde çalıştırılması ve vinç yardımı ile aydınlatma direklerine çıkarıldığı görüntüler tepki aldı. Sosyal medyada tartışma konusu olan görüntülerle ilgili olarak bölgenin idari yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.