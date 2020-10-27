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Sokak lambaları pembe yandı

UEDAŞ, MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN BURSA’DAKİ SOKAKLARI PEMBE LAMBALARLA AYDINLATTI. TÜRKİYE’DE 8 KADINDAN 1’İNİN YAKALANMA RİSKİ TAŞIDIĞI MEME KANSERİNE KARŞI SOKAK LAMBALARININ DİREKLERİ PEMBE KUMAŞLARLA KAPLANIRKEN SOKAKLAR DA ERKEN TEŞHİSE DİKKAT ÇEKEN AFİŞLERLE DONATILDI.

Genel 27.10.2020, 09:44
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Sokak lambaları pembe yandı

UEDAŞ, meme kanserine dikkat çekmek için Bursa’daki sokakları pembe lambalarla aydınlattı. Türkiye’de 8 kadından 1’inin yakalanma riski taşıdığı meme kanserine karşı sokak lambalarının direkleri pembe kumaşlarla kaplanırken sokaklar da erken teşhise dikkat çeken afişlerle donatıldı.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ), meme kanserinde erken tanıya dikkat çekmek için pembe sokak lambaları projesini hayata geçirdi. Ekim ayı, her yıl tüm dünyada ve Türkiye’de ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ olarak kabul edilirken, Türk Kanser Derneği’nin verilerine göre ise, meme kanseri kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer alıyor. Dünyada en çok görülen kanser türleri arasında yer alan meme kanserine karşı sokaklar pembe aydınlatıldı. Sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirilen proje ile meme kanserinde erken teşhisin önemine işaret eden UEDAŞ, Osmangazi İlçesi’nin caddelerindeki erken teşhise dikkat çeken afişler ile donattı.

Sokak lambalarının pembe yandığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

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