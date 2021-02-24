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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın ölümden döndü

Mersin’de dere kenarında yürüyüş yaptığı sırada 5 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Perihan Sarmış ölümden döndü. Derin ısırıklar nedeniyle vücuduna 40’a yakın dikiş atılan ve 10 gün hastanede tedavi gören yaşlı kadın, sokak köpekleriyle ilgili çalışma yapılmasını talep ederek şikayetçi oldu.

Genel 24.02.2021, 09:16
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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın ölümden döndü

Mersin’de dere kenarında yürüyüş yaptığı sırada 5 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Perihan Sarmış ölümden döndü. Derin ısırıklar nedeniyle vücuduna 40’a yakın dikiş atılan ve 10 gün hastanede tedavi gören yaşlı kadın, sokak köpekleriyle ilgili çalışma yapılmasını talep ederek şikayetçi oldu.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde yaşayan Perihan Sarmış, 12 Şubat sabahı Müftü Deresi kenarında yürüyüşe çıktı. Çok geçmeden 5 sokak köpeği, yalnız başına yürüyüş yapan kadına saldırdı. Yaklaşık 10 dakika boyunca kadına korku dolu anlar yaşatan köpekler, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Köpek ısırıkları sonucu kanlar içinde kalan ve vücudunun bir çok yerinden ağır yaralar alan yaşlı kadın, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücuduna yaklaşık 40 dikiş atılan Sarmış, 10 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

"Etrafımı sardıklarında hiç kımıldayamadım"

Yaşadığı dehşet dolu anları İHA muhabirine anlatan Perihan Sarmış, 12 Şubat sabah erken saatlerde, her zamanki gibi sürekli gittiği yerde yürüyüşe çıktığını söyledi. Düzenli olarak aynı bölgede yürüyüş yaptığını ifade eden Sarmış, “O gün 15-20 dakika yürüdükten sonra etrafımda 5 tane köpek oldu. Zaten benin etrafımı sardıklarında hiç kımıldayamadım. Bir anda hırlamaya başladılar. Biri saldırınca diğerleri de saldırdı. Bacağımı, kolumu, kalçamı, omzumu her tarafımı parçalamaya başladılar. Ben boğazımı korumak için yere yumuldum. Bir süre sonra beni bırakıp, kaçtılar. Bende bağırdım, çırpındım. Orada sürekli yürüdüğüm için köpekleri de daha önce görmüştüm. Çok kez de aralarından geçtim” dedi.

"Kurtulamayacağımı anlayınca kendimi onların eline bıraktım"

Köpekleri ürkütecek hiçbir şey yapmadığının söyleyen Sarmış, “O an bir korku sardı içimi. Nasıl olacağını düşündüm. Kurtulup, kurtulamayacağım aklıma geldi. O korku gelişti. Kurtulamayınca da kendimi onların eline bıraktım. Böyle yapınca köpekler beni bıraktı. Kurtulduktan sonra bir şey yapamadım. Kalp hastasıyım. O an nefesimin kesildiğini hissettim. Kanamalar da durmuyordu. Çığlıkların üzerine etraftaki insanlar geldi ve ambulans çağırdı. 10 gün hastanede yattım. Vücudumda 35-40 dikiş var. Doktorlar yaraların 3-4 ayda ancak iyileşebileceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

"Yiyecek daha bir lokma ekmeğim varmış"

5 köpeğin elinden kurtulmanın büyük bir şans olduğunu kaydeden Sarmış, “Şansım mı vardı, verilmiş sadakam mı vardı, yiyecek lokmam mı vardı? Bunu düşündüm. Demek ki, yiyecek daha bir lokma ekmeğim varmış dedim. Şikayetçi oldum. Çünkü bugün ben bunu bu şekilde atlattım, belki de başkası daha da ağır atlatacak. Ne yapılması gerekiyorsa, hangi mercilere başvurmamız gerekiyorsa oralara müracaat edeceğiz. Halen etkisini hissediyorum. Halen uykuya dalarken veya gözlerimi kapattığımda irkiliyorum” şeklinde konuştu.

Kızı Pervin Boillat ise annesinin durumunu duyunca yurt dışından Türkiye’ye geldiğini belirterek, “Buraya gelene kadar çok kötü duygular içerisindeydim. Her gün ağlıyordum. Annemi ilk gördüğümde içim gitti, çok üzüldüm. Bu durumdan şikayetçiyiz. Annem kazadan değil bir ihmalin sonucu bu hale geldi. Sokak köpeklerini dışarıya salanlar, sahipsiz bırakanların mutlaka cezalarını ödemesini istiyorum. Şikayetçi olduk, ifademizi verdik” diye konuştu.
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