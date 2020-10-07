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Sokak köpeklerine sosisli ilaçlama

OSMANGAZİ BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ULUDAĞ YOLUNDAKİ SAHİPSİZ SOKAK HAVYALARINI İÇİNE İLAÇ YERLEŞTİRİLEN SOSİSLERLE PARAZİTLERE KARŞI İLAÇLADI.

Genel 07.10.2020, 11:09
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Sokak köpeklerine sosisli ilaçlama

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ yolundaki sahipsiz sokak havyalarını içine ilaç yerleştirilen sosislerle parazitlere karşı ilaçladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesi sahipsiz köpeklerin hastalanmamaları için ilaçlama yaptı. Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talep doğrultusunda Dürdane Mahallesi’nde çalışma gerçekleştiren ekipler, yol boyunca karşılaştıkları bütün köpeklere iç ve dış parazite karşı etkili olan ilaçlardan verdi. Sosislerin içine yerleştirilen ilaçlar, köpekleri uyuz, pire, kene gibi dış parazitler ve şerit ile kelebek gibi iç parazitlere karşı koruyarak sağlıklı kalmalarını temin edecek. Belediye ekipleri, hayvanların aç kalmamaları adına belirli noktalara da yem bıraktı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaklaşan kış mevsimi öncesi sahipsiz hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmesi ve aç kalmamaları için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Dünyamızdaki bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız olduğunun şuurundayız. Allah’ın yaratmış olduğu canlıları unutmuyoruz. Ekolojik dengenin korunması için çalışıyoruz” diye konuştu.

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