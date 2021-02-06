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Sokak köpekleri kadın doktorun yolunu dört gözle bekliyor

Burdur’da haftanın 3 günü Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı yolu ve Burdur çöplüğündeki sokak hayvanlarına gönüllü olarak yemek ve su getiren Burdur Hayvan Dostları Derneği ekibinde görevli kadın doğum uzmanı doktor Rukiye kalyoncu barınak yolundaki köpekleri besledi. Arabayla barınak yoluna gelen dernek ekibini gören köpekler ise , arabanın arkasından metrelerce koştular. Araçtan indirilen yemekler, gönüllü veteriner ve hayvan dostları ile paletlerden yapılan kulübelere bırakıldı.

Genel 06.02.2021, 12:13
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Sokak köpekleri kadın doktorun yolunu dört gözle bekliyor

Burdur’da haftanın 3 günü Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı yolu ve Burdur çöplüğündeki sokak hayvanlarına gönüllü olarak yemek ve su getiren Burdur Hayvan Dostları Derneği ekibinde görevli kadın doğum uzmanı doktor Rukiye kalyoncu barınak yolundaki köpekleri besledi. Arabayla barınak yoluna gelen dernek ekibini gören köpekler ise , arabanın arkasından metrelerce koştular. Araçtan indirilen yemekler, gönüllü veteriner ve hayvan dostları ile paletlerden yapılan kulübelere bırakıldı.

Burdur Devlet Hastanesi’nde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan ve Burdur Hayvan Dostları Derneği ile gönüllü olarak hizmet veren Rukiye Kalyoncu, kendi yaptığı yemekleri köpeklere dağıtıyor. Dağıtım sırasında yemek için kavga eden bir köpek tarafından ısırılmasına rağmen soğukkanlı bir şekilde yemek dağıtmaya devam eden Rukiye Kalyoncu, hayvanların 2 günde bir yemek bulabildiklerini, aç oldukları için yemek gördükleri anda birbirlerine saldırdığını, bu durumu anlayışla karşıladığını söyledi. Kalyoncu, “Gönüllü olarak hayvan beslemesi BURHAYDOST ekibi ile katılıyorum. Haftada 3 kez geliyoruz. Keşke imkanlarımız olsa da sık gelebilsek. Maalesef çok sık yardım görmüyoruz. Ben kendi imkânlarımla yemeğimi yapıyorum. Ekmeğimi alıyorum. Mamalarımı alıyorum. Hayvan Dostları Derneği’ne gelen yardımlarla her hafta geliyoruz barınak yolu, çöplük arazilerindeki sahipsiz çocuklarımızı beslemeye. Bu besleme sırasında hayvanlarımız çok aç olduğu için kavga ederken iş kazalarımız olabiliyor. Demin parmağım ısırıldı. Ama sonuçta onları da anlamak lazım. Onlar bizim sayemizde doyuyor. 2 günde bir ancak yemek buluyorlar ve yemek gördüklerinde birbirlerine saldırabiliyorlar. Benim için önemli değil geçici bir şey bu. Önemli olan onlar doysun” dedi.

“Varlıklı çok insan var ama maalesef duyarlı insan sayısı çok az”

Daha çok insanın bu yardımlara katılması gerektiğini belirten Rukiye Kalyoncu, “Ben daha çok arkadaşımızı desteğe bekliyorum. Mesela benim etrafımda doktor arkadaşlardan ya da sağlık personellerinden sosyal medyada takip edip ne kadar güzel şeyler yapıyorsunuz diyenler var ama sadece söylemekle olmuyor. Herkes 1 tane ekmek alsa günde 1 liraya bu hayvanlar hiç aç kalmaz. Varlıklı çok insan var ama maalesef duyarlı insan sayısı çok az” diye konuştu.

“Bahar gelmeden kısırlaştırmanın hızlanması lazım”

Burdur’daki köpek çokluğunun, köpeklerin köylerden gelmesinden kaynaklandığını ve köylerde dahil olmak üzere kısırlaştırma çalışmalarının hızlanması gerektiğini belirten Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, bahar aylarında çok fazla doğum olduğunu, kısırlaştırma kampanyası yapılması gerektiğini ifade etti. Aysel Turan, “Pandemiden dolayı daha sık gelmemiz gerekiyor aslında. Çünkü köpeklere bakan sayısı çok az. Çok fazla doğumlar oluyor ve bu yüzden köpek sayısı gün geçtikçe daha çok artıyor. Bahar gelmeden kısırlaştırmanın hızlandırılması gerekiyor. Kısırlaştırma olmazsa bu durum bizi çok zorlayacak, yeni yeni yavrular çıkıyor çünkü. Yeni doğan yavrular açlıktan 3 ay dolmadan ölüyorlar. Arkadaşlar ile buraya gelip su taşıyoruz ama taşıma su ile değirmen dönmüyor. Daha çok insan duyarlı olsun, daha çok insan bize mama olur, ekmek olur, makarna olur bu gibi konularda yardımcı olsun. Yetkililerden acilen kısırlaştırma bekliyoruz. Bir kampanya yapılmalı, kısırlaştırma kampanyası. Biz 2011 yılından bu yana mücadele ediyoruz. Çoğu hayvan uyuz ve tedavi edilmesi gerekiyor. Biz geçen hafta kendi imkânlarımızla çoğu hayvana uyuz ilacı verdik. Bunun daha etkin bir şekilde yapılması gerekiyor. Bizim yaptığımızla olmuyor tabi bu. Günü kurtarmayalım. Biz günü kurtarmak için yapıyoruz. Herkesin yaşama hakkı var. Saygı duymak lazım. Bu dilsiz emanetlerimize ihanet etmeyelim” diyerek daha çok insanın duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.
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