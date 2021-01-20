Sokak hayvanlarına belediye şefkati

Bursa’nın Orhaneli Belediyesi, dondurucu kış günlerinde sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Orhaneli Belediyesi tarafından zorlu kış günlerinde sokak hayvanları için direklere yemlikler monte edildi. Belediyede çalışan Hasan Kınık isimli personelin sulama borularıyla yaptığı yemlikler direklere asıldı.

Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Çetin kış günlerinde aç kalan hayvanları düşünerek arkadaşlarımız çok güzel bir proje teklif etti. İnşaat borularından yapılan bu yemlik düzeneğini şehrimizin her bir yanına monte ettik. Fazla masraf ederek değil, pratik bir proje yaptı. Kedi ve köpekler alt taraftan yedikçe içerisi mama ve yemle dolu olan borular aşağıya doğru inerek hayvanlarımızı besleyecek. O dilsiz canlarımızı sahiplenmeyi bir borç bildik” dedi.

Direklere toplam 100 yemlik monte edildi. Belediye görevlileri tarafından yemlikler sürekli kontrol edilerek boşaldıkça yem ve mama ile doldurulacak.