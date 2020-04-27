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Sokağa çıkma yasağında asfalt atağı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KORONAVİRÜS SALGINI KAPSAMINDA BAŞKENT’TE İLAN EDİLEN 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA 7/24 ASFALT MESAİSİ YAPTI.

Sokağa çıkma yasağında asfalt atağı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KORONAVİRÜS SALGINI KAPSAMINDA BAŞKENT’TE İLAN EDİLEN 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA 7/24 ASFALT MESAİSİ YAPTI.

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:19
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Sokağa çıkma yasağında asfalt atağı

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını kapsamında Başkent’te ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağında 7/24 asfalt mesaisi yaptı. Atatürk Bulvarı’ndan Sanatoryum Caddesi’ne, Sincan Atatürk Caddesi’nden Dikmen Caddesi’ne kadar kentin birçok noktasında asfalt çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 4 günde 22 bin tonun üzerinde asfaltı Başkent yollarıyla buluşturdu.

Başkentliler 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Büyükşehir Belediyesinin asfalt sürpriziyle karşılaştı.

Cadde ve sokakların boş olması nedeniyle kentin birçok noktasında 7/24 çalışan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, 4 günde 22 bin tondan fazla asfalt döküm işlemi gerçekleştirdi.

Başkent yepyeni yollarla daha güzel

Başkent genelinde yolların bakım onarım işlemlerinin büyük bir bölümünü tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 4 günde 22 bin tonu aşkın asfalt çalışması için yoğun mesai harcadı.

Sadece 22-26 Nisan tarihleri arasında 30 farklı noktada asfalt yenilemesi ve serim işlemi gerçekleştirilen noktalar şöyle:

_Altındağ Doğantepe Mahallesi, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Karpuzlu Caddesi, Etlik Caddesi ile Altınay Caddesi: Toplam 1.437.100,

-Çankaya Atatürk Bulvarı, Süleyman Sırrı Caddesi, Dumlupınar Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Cinnah Caddesi, Çankaya Caddesi, Katar Caddesi, Tıp Fakültesi Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Dikmen Caddesi, 931. Cadde, Atatürk Bulvarı, Kolej Kavşağı, Dögol Caddesi, İran Caddesi, Aksu Caddesi, 2178. Cadde, 3267. Cadde, Simon Bolivar Caddesi: Toplam 5.311.450,

-Etimesgut İstasyon Caddesi ile Etiler Caddesi: Toplam 855.300,

-Gölbaşı Eymir Mahallesi: Toplam 146.300,

-Keçiören Halil Sezai Erkut Caddesi, Gazze Caddesi, Selçuklu Caddesi, Ömer Halis Demir Bulvarı, Bağlum Bulvarı, Atatürk Caddesi, Fatih Caddesi, Kalbur Caddesi, Sanatoryum Caddesi’nde 24 nokta: Toplam 1.271.000,

-Mamak Tıp Fakültesi Caddesi, Mamak Caddesi, Bostancık Caddesi, Çağlayan Mahallesi, Kutludüğün Mahallesi, 1768. Cadde, Evren Caddesi, Atatürk Caddesi: Toplam 4.280.950,

-Sincan Atatürk Caddesi, Ankara Caddesi, Vatan Caddesi: Toplam 302.500,

-Yenimahalle İvedik Caddesi, Özlem Caddesi, Bağdat Caddesi, Celal Bayar Bulvarı ve Çiftlik Kavşağı’nda 13 nokta: Toplam 8.452.200 ton

Başkent’i hem görsel açıdan güzelleştiren hem de sürücü güvenliğini sağlayacak yeni yollara kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarına aralıksız devam edecek.

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