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Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul’da sessizlik hakim

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ SON GÜNÜNDE ŞEHRİN GENELİ “KORONAVİRÜS” SESSİZLİĞİNE BÜRÜNDÜ. PAZAR GÜNÜ OLMASI SEBEBİYLE DE ŞEHRİN İŞLEK NOKTALARDAN OLAN E-5 KARAYOLU, VATAN CADDESİ VE TAKSİM MEYDANI CİVARINDAKİ SESSİZLİK ŞEHRE FARKLI BİR ATMOSFER KAZANDIRDI.

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul’da sessizlik hakim

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ SON GÜNÜNDE ŞEHRİN GENELİ “KORONAVİRÜS” SESSİZLİĞİNE BÜRÜNDÜ. PAZAR GÜNÜ OLMASI SEBEBİYLE DE ŞEHRİN İŞLEK NOKTALARDAN OLAN E-5 KARAYOLU, VATAN CADDESİ VE TAKSİM MEYDANI CİVARINDAKİ SESSİZLİK ŞEHRE FARKLI BİR ATMOSFER KAZANDIRDI.

26 Nisan 2020 Pazar 07:50
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Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul’da sessizlik hakim

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde şehrin geneli “Korona virüs” sessizliğine büründü. Pazar günü olması sebebiyle de şehrin işlek noktalardan olan E-5 Karayolu, Vatan Caddesi ve Taksim Meydanı civarındaki sessizlik şehre farklı bir atmosfer kazandırdı.

Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’un da aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması yapılmıştı. 23 Nisan gecesi başlayan kısıtlama 26 Nisan yani bu gece sona 00.00’da sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması dördüncü gününde

Sokağa çıkma kısıtlaması ve günlerden Pazar olması sebebiyle İstanbul’un işlek noktalardan olan E-5 Karayolu, Vatan Caddesi ve Taksim Meydanı civarındaki sessizlik oluşturdu. So

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