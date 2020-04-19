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Sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında gündoğumunda kartpostallık görüntüler

KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ 2'İNCİ GÜNÜNDE DE YOLLARIN VE SOKAKLARIN BOŞ KALDIĞI İSTANBUL’DA DOĞAN GÜNEŞ, KENTİN TARİHİ SİMGELERİ ÜZERİNDE DOĞAN GÜNEŞ KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI. GÜNEŞ, ŞEHRİN ÜZERİNDEKİ SESSİZLİĞİ BOZAN HARİKA MANZARASIYLA DOĞDU.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında gündoğumunda kartpostallık görüntüler

KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ 2'İNCİ GÜNÜNDE DE YOLLARIN VE SOKAKLARIN BOŞ KALDIĞI İSTANBUL’DA DOĞAN GÜNEŞ, KENTİN TARİHİ SİMGELERİ ÜZERİNDE DOĞAN GÜNEŞ KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI. GÜNEŞ, ŞEHRİN ÜZERİNDEKİ SESSİZLİĞİ BOZAN HARİKA MANZARASIYLA DOĞDU.

19 Nisan 2020 Pazar 08:24
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Sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında gündoğumunda kartpostallık görüntüler

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 2’inci gününde de yolların ve sokakların boş kaldığı İstanbul’da, kentin tarihi simgeleri üzerinde doğan güneş kendisine hayran bıraktı. Güneş, şehrin üzerindeki sessizliği bozan harika manzarasıyla doğdu.

Yeni tip korana virüsle (covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlamanın ikinci gününde İstanbul’daki yollar adeta boş kaldı. Normal zamanlarda kentin en işler yerleri arasında olan Vatan Caddesi, Sirkeci Meydanı, Galata Köprüsü, Barbaros Bulvarı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile E-5 Karayollarında trafik ve araç geçişi neredeyse sıfıra indi.

Öte yandan sokak kısıtlaması nedeniyle sessizliğin hakim olduğu kentte, doğan güneş adeta sessizliği bozdu. Kentin simgelerinden olan Topkapı Surları üzerinde görüntülenen ve şehirdeki sessizliği adeta bozan gün doğumu, kendisine hayran bıraktı.

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