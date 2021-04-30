Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde caddeler boş kaldı

Adıyaman’da, 17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla birlikte kent merkezinde sokak ve caddeler boş kaldı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla birlikte Adıyaman’ın kent merkezinde cadde ve sokaklar tamamen boş kaldı. Polis ekipleri kent merkezinin birçok bölgesinde uygulama noktaları oluşturarak yoldan geçen araç sürücülerinin ve araçlarda bulunan kişilerin izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Polis ekipleri evrakları tam olan kişilerin yola devam etmesine izin verirken izin belgesi olmayan kişilere 3 bin 150 TL idari para cezası uyguladı. Polis ekiplerinin kısıtlama nedeniyle yapmış olduğu denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.