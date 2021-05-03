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Sokağa çıkma kısıtlamasında yabancı turistin rezilliği ’pes’ dedirtti

Korona virüs pandemisi dolayısıyla uygulanan tam kapanmada sahili sakin bulan bir turistin rezilliği ’pes’ dedirtti. Didim Altınkum’da bir kadın turist çırılçıplak denize girdi.

Genel 03.05.2021, 16:35
Sokağa çıkma kısıtlamasında yabancı turistin rezilliği ’pes’ dedirtti

Korona virüs pandemisi dolayısıyla uygulanan tam kapanmada sahili sakin bulan bir turistin rezilliği ’pes’ dedirtti. Didim Altınkum’da bir kadın turist çırılçıplak denize girdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs’a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Didim’de bulunan dünyaca ünlü Altınkum plajı boş kaldı. 3 kilometrelik plaj adeta eski günlerini ararken, kısıtlamadan muaf olan yabancı bir turist kadın çırılçıplak denize girdi.
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