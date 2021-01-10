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Sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray’da bando konseri
Sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray Belediyesi vatandaşlara moral olması için bando takımıyla sokak sokak konser verdi.
Genel 10.01.2021, 12:27
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Sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray Belediyesi vatandaşlara moral olması için bando takımıyla sokak sokak konser verdi.
Aksaray Belediyesi, hafta sonu 2 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasında 6 kişilik özel bando takımı eşliğinde vatandaşların evlerinde sıkılmaması için sokak konseri düzenledi. Cadde ve sokakları adeta konser sahnesine çeviren kırmızı beyaz kostümlü bando takımı, mahalle mahalle gezerek vatandaşlara enstrümanlarla çeşitli müzikler seslendirdi. Pencere ve balkonlarından konserii izleyen vatandaşlar eğlenirken, gün boyu konserler sürüyor.Konseri çok güzel bulduklarını belirten vatandaşlar, kısıtlama sürecinde özellikle çocuklara güzel bir moral olduğunu ifade ederek teşekkür ettiler.
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