Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bu akşam saat 19.00’dan sabah 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda polisler megafonlarla vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yeni tip korona virüs salgınını önleme amacıyla alınan yeni kararları açıklamış ve hafta içi saat 21.00’de başlayıp saat 05.00’e kadar süren kısıtlamanın saat 19.00’da başlayacağını duyurmuştu. Sabah saat 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren evlerine gitmek için yolla çıkan vatandaşların kısmi yoğunluk oluşturduğu görüldü. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı dakikadan itibaren polis ekipleri megafonlarla vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Öte yandan, megakentin trafiği kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren azalmaya başladı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 36 seviyelerine geriledi.