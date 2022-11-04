ŞOK Marketler, Piyale’nin 100’üncü yaşını kutluyor

ŞOK Marketler, Türkiye’yi makarna ile buluşturan ilk marka olan ve yıllar içinde sofraların vazgeçilmezi haline gelen Piyale’nin 100’üncü yılını kutluyor.

ŞOK Marketler’in en büyük öz markalı ürün gruplarından olan ve tüm ŞOK mağazalarında satılan Piyale, bu sene 100’üncü yılını kutluyor. İzmir’de 1922 yılında Hasan Tahsin Bey tarafından kurulan fabrikasında Türkiye’nin ilk makarnasını üreten ve ilk makarna ihracatını gerçekleştiren Piyale, yıllar içinde ürün ailesine kattığı un, çorba, makarna sosu, toz tatlı gibi ürünlerle mutfakların önemli bir markası haline geldi. 100 yıllık mirasa sahip köklü marka eskiden olduğu gibi bugün de tüketicilerden büyük ilgi görüyor.

“Yeni nesle de Piyale’yi sevdirdik”

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, Piyale’nin, öz markalı ürünler portföyü içinde çok önemli ve değerli bir yeri olduğunu belirterek şunları söyledi: ‘Türkiye’yi makarna ile tanıştıran marka’ olarak bilinen Piyale, kuruluşundan bugüne 100 yıldır sofralarımızın vazgeçilmezi ve mutfakların değişmeyen lezzeti oldu. Bir kuşak, ‘Piyale adı, ağız tadı’ reklam müziği cümlesiyle büyüdü. Bugün Piyale’nin 100 yıllık gururunu kutlarken, undan makarnaya, hazır çorbadan pasta yardımcı malzemeleri ve pudinge geniş ürün ailemizle yeni nesle de Piyale farkını yaşatmaktan mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda öz markalı ürünlerimizi geliştirmeye ve bu alana yatırım yapmaya devam edeceğiz.”