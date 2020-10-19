Şok eden görüntü...Seyir halindeki kamyonetin kasasında tavla keyfi
BURSA’DA BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER BU KADARINA DA PES DEDİRTTİ. KAMYON KASASINDA TAŞINAN PİKNİK MASASINA KARŞILIKLI OTURAN 2 KİŞİ, TAVLA ATMAYI DA İHMAL ETMEDİ.
Bursa’da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler "bu kadarına da pes" dedirtti. Kamyonet kasasında taşınan piknik masasına karşılıklı oturan 2 kişi, tavla atmayı da ihmal etmedi.
İlginç görüntü yakın çevre yolunda yaşandı. Bir vatandaş kamyonetin kasasındaki kişileri görüntüledi. Kamyonetin kasasında piknik masasını görenler, bir kez daha dönüp baktığında gözlerine inanamadı. Yolda ilerleyen kamyonetin kasasındaki piknik masasında karşılıklı 2 kişinin oturduğu dikkatlerden kaçmadı. Her şey buraya kadar normal görünse de, o iki kişinin tavla oynaması "bu kadarına da pes" dedirtti.
Yapacağı hamleyi düşünürken geri yaslanan, yaptığı hamle ile keyfi yerine gelen 2 kişinin oyunu ise saniye saniye arkasından gelen otomobildeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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