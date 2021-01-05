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Soğuktan saçları, kirpikleri ve kaşları dondu
Ardahan’da etkili olan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dışarıdaki vatandaşların kaşları, saçları ve kirpikleri dondu.
Genel 05.01.2021, 10:17
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Ardahan’da etkili olan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dışarıdaki vatandaşların kaşları, saçları ve kirpikleri dondu.
Kentte sıcaklıklar eksi 19 dereceye kadar düşünce kurutulan elbiseler dahi dondu. Soğuk hava Ardahan’da hayatı adeta esir aldı. Soğukta bazı vatandaşların saç, kaş ve kirpikleri tamamen dondu. Saç ve kirpikleri donan Özgür Evliyaoğlu, "Ardahan’ın her zamanki hali, 6 aylık kış sürecinde her tarafımız buz tutuyor. Gördüğünüz gibi kaşlar, gözler, kirpikler donmuş durumda. Ellerimi cebimden çıkartamıyorum" dedi.
Soğukla gelen güzelliklerKentte dondurucu hava yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürürken, aynı zamanda soğuğun yoğun sisle birleşmesi ile ortaya çıkan kırağının neden olduğu beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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