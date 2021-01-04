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Soğuk havaya rağmen çocukların kızak keyfi
Ardahan’da Çocuklar soğuk havaya rağmen kızak kayarak eğlendi.
Genel 04.01.2021, 09:54
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Ardahan’da Çocuklar soğuk havaya rağmen kızak kayarak eğlendi.
Ardahan’da yaşamı olumsuz etkileyen soğuk hava, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Karagöl mahallesindeki çocuklar, bir araya gelip kızak keyfi yaşadı.
Ellerine kızaklarını alan çocuklar, saatlerce soğuk havaya rağmen doyasıya kızak yapmanın keyfini çıkardı.13 yaşındaki Muhammet Berat, ’’Kızak kayıyoruz, burası çok eğlenceli ve yarışıyoruz. Hafta sonu sürekli burada kayıyoruz, bazen hafta içi de kayıyoruz. Canlı derslerimiz başlayana kadar kayıyoruz ve sonra da canlı derslere katılıp ödevlerimizi yapıyoruz’’ dedi.
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