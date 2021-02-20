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Soğuk havanın etkisiyle Porsuk Çayı buz tuttu
Eskişehir’de gece ve sabah saatlerinde etkili olan soğuk havanın etkisiyle Porsuk Çayı’nın bir kısmı buz tuttu.
Genel 20.02.2021, 11:22
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Eskişehir’de gece ve sabah saatlerinde etkili olan soğuk havanın etkisiyle Porsuk Çayı’nın bir kısmı buz tuttu.
Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğuklar etkisini Eskişehir’de de gösteriyor. Hava sıcaklıkları hafta başında eksi 12 dereceye kadar düşerken, bugün de kentte ayaz ve soğuk hava etkili oldu. Gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın yanı sıra ayazın da etkisiyle şehrin ortasından geçen Porsuk Çayı’nın Ahmet Kanatlı Caddesi yanından akan kısmı buz tuttu.
Pazar günü en düşük sıcaklık eksi 9 derece
Meteoroloji’den alınan verilere göre önümüzdeki günlerde Eskişehir’de en düşük hava sıcaklıkları şöyle olacak:Pazar: eksi 9 derece, pazartesi eksi 5 derece, salı eksi 3 derece ve çarşamba 1 derece