“Soğuk havalarda aracı çalıştırmadan önce motor kaputuna vurun”

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, kış aylarında sokakta yaşayan hayvanlar için gıda ihtiyaçlarının doğaya bırakılması gerektiğini belirterek, araç sahiplerinin de motoru çalıştırmadan önce kaputa vurarak içerisinde hayvan olup olmadığını kontrol etmesinin faydalı olacağını söyledi.

Sürücülerin aracı çalıştırmadan önce kaputa vurarak kontrol etmeleri gerektiğini söyleyen Akgün Ergül, “Öncelikle artık yaşadığımız doğada sokak hayvanlarının da bizimle beraber yaşam haklarının olduğunu belirtmekte fayda var. Çünkü aynı doğayı ve şehri paylaşıyoruz. Fakat havaların da soğumasıyla birlikte özellikle kış aylarında gıdaya ve suya erişimlerinde zorluk olduğu için, bu hayvanlar şehir merkezlerine doğru geliyorlar. Bunun için de vatandaşlarımız yemek artıklarını, mama ve su gibi ihtiyaçlarını evlerinin önüne bıraktıklarında bu canlıların da yaşamlarını idame ettirmesinde kolaylık sağlamış olurlar. Özellikle yine kış aylarında arabaların motor kaputlarının içerisine saklanabilme durumları da olabiliyor özellikle de kedilerin. Burada da vatandaşlarımızın aslında bilinçli olmaları lazım. Kaputun üzerine vurup, hiç değilse oradan ses geliyor mu diye, herhangi bir canlı var mı diye kontrol etmiş olurlar. Çünkü böyle vakalarla da karşılaşabiliyoruz” dedi.

Ergül, hayvanlarda kışa girerken fiziksel değişimlerin olabileceğini belirterek, “Kış aylarında özellikle evde beslediğimiz hayvanlarımızın da nasıl ki biz yazın kısa kollularla gezmediğimiz mont giydiğimiz gibi tüyleri uzamaktadır kendilerini soğuğa karşı koruyabilmek için. Bu durumlarda da yaza geçtiğimiz dönemlerdeki gibi yine tüy dökülmesi olabilir. Bu da hayvan sahiplerini endişelendirmesin. Aslında bu onların fiziksel bir durumu fakat aşırı tüy dökülmesi ve ya mevsimsel geçişlere bağlı olarak hayvanlarda da psikolojik bozulmalar olabiliyor. Eğer iştahlarında kayıp ve ya deri ve tüylerinde herhangi bir hastalık belirtisi gördüklerinde de hekim arkadaşlarımızdan bilgi alabilir ve ya tedavilerini yaptırabilirler” ifadelerini kullandı.