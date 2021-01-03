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Soğuk havada kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Doğuda etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağı tutan ağaç ve bitkiler güzel görüntü oluşturdu.
Genel 03.01.2021, 12:04
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Doğuda etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağı tutan ağaç ve bitkiler güzel görüntü oluşturdu.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede hava sıcaklığı gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.
Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, ağaç ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu. Kırağıyla eşsiz bir görünüme kavuşan ağaç ve bitkiler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.Yörede yaşayan fotoğraf sanatçıları da soğuk havaya aldırış etmeden yüzeyi kırağı tutan ağaç ve bitkileri fotoğrafladı.
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