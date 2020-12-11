Son Dakika
Soğuk havada görev yapan polislere çorba ikram ettiler
Karabük’te mahalle muhtarı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde kentte soğuk havada uygulama yapan polisleri ziyaret edip, sıcak çorba ikram etti.
Genel 11.12.2020, 02:13
3
Karabük’te mahalle muhtarı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde kentte soğuk havada uygulama yapan polisleri ziyaret edip, sıcak çorba ikram etti.
Yeşil Mahalle Muhtarı Cihan Demirtaş aza ve arkadaşları ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polisleri ziyaret ederek sıcak çorba dağıttı.
Muhtar Demirtaş, hava sıcaklığının sıfırın olduğu Karabük’te sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde uygulama yapan polisler için çorba hazırladı. Çorbaları hazır kaselere dolduran Muhtar Demirtaş, aracı ile uygulama noktalarını tek tek dolaşarak, ısınmak için varillerde ateş yakan polisleri ziyaret ederek çorba ikramında bulundu. Sıcak çorbaları içen polisler, muhtara teşekkür etti.Havaların soğuk olduğunu bunun için polislere çorba ikramında bulunduğunu ifade eden Muhtar, "Bu soğuk havalarda polisimize çorba ikramında bulunduk. Ateşin başında ısınarak soğuk havada görev yapıyorlar. Bizler bir nebze olsun onlara bu noktada destek olmak istedik” dedi.
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|11
|18
|6. Karagümrük
|11
|17
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Hatayspor
|9
|15
|12. Malatyaspor
|10
|13
|13. Trabzonspor
|11
|13
|14. Antalyaspor
|11
|13
|15. Rizespor
|10
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Kayserispor
|10
|9
|18. Erzurumspor
|11
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|12
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. İstanbulspor
|11
|18
|9. Bursaspor
|13
|17
|10. Menemen Belediyespor
|12
|14
|11. Balıkesirspor
|11
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. Southampton
|11
|20
|6. M. United
|10
|19
|7. Man City
|10
|18
|8. West Ham
|11
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Eibar
|12
|14
|12. Deportivo Alaves
|12
|14
|13. Valencia
|12
|13
|14. Athletic Bilbao
|11
|13
|15. Getafe
|11
|13
|16. Celta de Vigo
|12
|13
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü