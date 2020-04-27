Soğuk hava kayısıdan sonra ceviz ağaçlarını da etkiledi

Sivas’ın Gürün ilçesinde mevsim normallerinin altında seyreden soğuklar kayısı üretiminin ardından ceviz üretimini de olumsuz yönde etkiledi.

Sivas’ta mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları bazı ilçelerde gece eksi 5 derece olarak ölçüldü. Gürün ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile çiçek açan meyve ağaçları zarar gördü. Yaşanan don nedeniyle kayısı ağacı çiçekleri dökülürken soğuktan ceviz ağaçları da olumsuz yönde etkilendi. Gürünlü ceviz üreticisi Süleyman Ocakçı, yüzde 80 oranında ürün kaybı yaşanabileceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının eksi 5 dereceye kadar düştüğünü söyleyen Orakçı, “Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları Kayısı üretimini olumsuz yönde etkilemişti. Kayısı çiçekleri yüzde 80 oranda yandı. Ceviz ağaçlarının dondan etkilenmemesini dilerken, ceviz çiçeklerinin de yandığını gördük. Tahminen yüzde 80 oranda ürün kaybı yaşanacaktır. Kayısı ve ceviz bu vadinin en önemli geçen kalemlerindendir. Bu nedenle ürün kaybı yaşayacak üreticilerimizin desteklenmesini talep ediyoruz” dedi.