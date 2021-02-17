Soğuk hava ezelî düşmanları barıştırdı

Havaların soğumasıyla birlikte çetin kış şartları insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Dondurucu soğuklarda ısınmaya çalışan kedi ve köpeğin bir birine sarılarak ısınmaya çalışması dikkat çekti.

Kar yağışının etkisini artırması sokak hayvanlarının hayatını ağırlaştırdı. Bursa’nın Kestel ilçesinin Çataltepe Mahallesinde, kar ve soğuk havadan etkilenen kedi ile köpeğin birbirine sarılarak ısınması görenleri gülümsetti. Anlaşamaz denilen kedi ve köpekler, soğuk havada bir araya gelerek insanlığa örnek olacak bir davranış sergiledi.