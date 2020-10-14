Soğuk hava deposu hizmet vermeye başladı

İnegöl Belediyesi’nin himayesinde kurulan Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin Deydinler Mahallesinde şubat ayında yapımına başladığı soğuk hava deposu, ürün kabulüne başladı.

İnegöl Belediyesi, şehirdeki tüm çiftçileri tek bir çatı altında toplamak için İnegöl Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni kurmuştu. Kooperatifin ilk icraatı olarak depolama sorununa çözüm üretmek maksadıyla soğuk hava deposu yapımı için çalışmalar şubat ayında başlamıştı. TKDK’nın da 3 buçuk milyon TL hibe desteği sağladığı toplam 7 milyon TL değerindeki soğuk hava deposunun inşaatının temeli, şubat ayında atılmıştı. Deydinler Mahallesinde hayata geçirilen proje tamamlanarak hizmet vermeye başladı.

Ocak ayında tamamlanması planlanan soğuk hava deposu, hızlı bir yapım süreciyle ürün kabulüne başladı. İçerisinde İnegöl’ün verimli topraklarında yetişen ürünleri saklayan İnegöl’ün meyve ambarı soğuk hava deposunu, Belediye Başkanı Alper Taban da bugün beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle yerinde inceledi.

Tesisin yapımını sürdüren firma temsilcilerinin de hazır bulunduğu incelemede, soğuk hava alanları ve içerideki ürünler hakkında bilgi alındı. Burada bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, “Ufak tefek rötuşlar gözden geçiriliyor. Sistemin çalışmasını test etmek için meyveler içeri alınarak soğuk hava alanlarında depolanmaya başladı. Çok güzel bir noktaya geldik. 4 bin tonluk bir soğuk hava deposu kazanmış oldu şehrimiz. Fiilen zaten çalışmaya başladı. Çiftçimiz ürününü getirerek burada depolayabilir, istifade edebilir. Yakında da açılış törenini gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.