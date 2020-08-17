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Şoförden, dili boğazına kaçan adama hayat kurtaran müdahale

SİVAS’TA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ, DİLİ BOĞAZINA KAÇAN 80 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAMA ÖNCE İLK MÜDAHALEYİ YAPTI, ARDINDAN KENDİSİNİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE YETİŞTİRDİ.

Genel 17.08.2020, 17:00
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Şoförden, dili boğazına kaçan adama hayat kurtaran müdahale

Sivas’ta özel halk otobüsü sürücüsü, dili boğazına kaçan 80 yaşındaki yaşlı adama hayat kurtaran ilk müdahaleyi yaptıktan sonra halk otobüsü ile aile sağlığı merkezine yetiştirdi.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Sivas Kent Merkezinde yaşandı. Özel halk otobüsü sürücüsü Ömer Taşdemir, otobüs ile Aydoğan mahallesine seyir halindeyken yaşlı bir yolcunun fenalaştığını fark etti. Otobüsü durdurup yolcunun durumunu inceleyen Taşdemir, kendisi ile aynı ismi taşıyan 80 yaşındaki Ömer Ocak’ın baygınlık geçirdiğini ve dilinin boğazına kaçtığını fark etti. Yaşlı vatandaşın boğulmak üzere olduğunu görünce zaman kaybetmemek için 112’yi arayarak ilk yardım bilgisi aldı. Telefonla aldığı bilgilerle yaşlı vatandaşın dilini düzeltmeyi başardı. Nefes almaya başladığını görünce hiç zaman kaybetmeden direksiyonu hastaneye kırıp, Ocak’ı aile sağlığı merkezine yetiştirdi. Ocak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Bizim o dili çıkarmamız, hayatını kaybetmesini önlemiş”

Taşdemir, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

“Cumartesi-Aydoğan hattında çalışırken yolcular ‘kaptan yolcumuz rahatsızlandı, pat diye düştü’ dedi. Durdum, el frenini çektim, dörtlümü yaktım. Yığılmıştı yere ve dilini yutmuştu. Nefes alamıyordu. Daha sonra 112’yi aradım ve yan tarafına doğru yatırdım. Ambulansı aradıktan sonra şoföre dilinin gözükmediğini söyledim. ‘Dilini çıkartmak lazım, çıkarır mısın?’ dediler. Bende ağzını açamadığımı söyledim. Kendileri gelene kadar bana dilini çıkarmam gerektiğini söylediler. Bismillah dedim ve dilini çıkardım. Ondan sonra nefes almaya başladı. Çeşmeden su aktığı şekilde terledi. Ondan sonra sağının üzerine yatırdık o an ambulans biraz gecikti. Yolcular bana 200 metre ilerde Sağlık Ocağı olduğunu söylediler. Oraya götürelim dediler. Yolculardan birine tekrar dilini yutmaması için dili tutmasını söyledim. ‘Sağlık ocağına gidelim ambulans oraya gelsin’ dedim. Sağlık Ocağına götürdük. Arabanın içinde damar yolunu açtılar. Gerekli müdahaleyi yaptılar. Orada ki doktor teşekkür ettiğini söyleyerek gereken işlemi yapmışsın dediler. Bizim o dili çıkarmamız adamın hayatını kaybetmesini önlemiş. Adamın çocukları teşekkür etti akşam evime gelecekler. Şuan hastanedeler zaten.”

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