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SODAM ile tanışan kadınların hayatları değişti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönlerden gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak faaliyet gösteren Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM), kadınların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.

Genel 28.02.2021, 11:03
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SODAM ile tanışan kadınların hayatları değişti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönlerden gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak faaliyet gösteren Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM), kadınların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.

Kadınların bilgi ve bilinç düzeylerini ve toplumsal yaşama katılımlarını artırmaya yönelik eğitici, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler sunan önemli merkezlerden biri olan SODAM’larda milli, manevi ve moral değerleri arttırmaya yönelik faaliyetler ile çeşitli beceri kursları da bulunuyor. Roman vatandaşların çoğunlukta yaşadığı bölgeler başta olmak üzere 12 ilde bulunan 32 SODAM’lardaki kreşlerde çocuklara yönelik hizmet de sunuluyor.

SODAM’lardaki kurslar sayesinde, kadınların kimisi özgüvenlerini yeninden kazanırken kimisi ise burada edindikleri becerilerle kendilerine gelir kapısı oluşturdu.

"Doktorlar ciddi teşhisler koyunca, radikal değişiklikler yapmaya karar verdim"

İstanbul’da yaşayan iki çocuk annesi Seçil D., kilolarını kendine dert ediniyor ve bu nedenle tek bir fotoğraf karesine bile girmekten çekiniyordu. Sağlıksız beslenmesinden dolayı çok kilo alan ve doktorların uyarılarının ardından Seçil D., hayatında radikal değişiklikler yapmaya karar verdi. Düzensiz ve sağlıksız beslenmeyi bırakıp, doğal beslenmeye karar verdiğini belirten Seçil D., uzun zaman bu beslenme şekline devam etmesine karşın, istediği sonuçlara ulaşmadığını söyledi. SODAM kurslarına katılan arkadaşlarının tavsiyesi ile bünyesinde bulunan spor kurslarına katıldığını kaydeden Seçil, “Spor hocamın desteği, motivasyonları ve tavsiye ettiği programlara inançla riayet ettim. Kısa sürede sonuçlarını almaya başladım. 1 yılın sonunda 50 kilo vererek tartıda hedeflediği 55 kilograma ulaştım” dedi.

Kilolarından kurtulduktan sonra özgüvenini yeniden kazandığını ifade eden Seçil D., sağlık sorunlarının artık kalmadığını belirterek, karşılaştığı insanlardan övgü dolu sözler duymaktan çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Ev hanımlığından kurs öğretmenliğine

Sakarya’da yaşayan iki çocuk annesi ev hanımı Sevgi D.’nin hayali aşçı olmaktı. 2017 yılında sosyal medyadan SODAM’ın sayfasını gören Sevgi D., aşçı yardımcılığı kursuna katılmaya karar verdi. Ev hanımlığından kurs öğretmenliğine giden yoldaki ilk adım olan SODAM kurslarını başarıyla tamamlayan Sevgi, aldığı sertifikanın kendisine özgüven ve tecrübe kazandırdığını söyledi. Daha sonra Sakarya Çıraklık ve Mesleki Gelişim okuluna kayıt yaptırdığını belirten Sevgi D., aynı zamanda aşçı yardımcılığı sertifikasıyla çeşitli firmalarda çalıştığını kaydetti. Sevgi D., okulunu tamamlayarak usta öğretici belgesini almaya hak kazandıktan sonra 2019 yılında kursiyer olarak başladığı SODAM bünyesine aşçılık usta öğreticisi olarak tekrardan katıldı. “Her zaman hayalimdeki işi yapmak istiyordum” diyen Sevgi D., “Bugünlere gelene kadar kimse bana destek olmadı. SODAM’ın bana sağladığı bu imkanlardan dolayı çok mutluyum” dedi. Sevgi D., her zaman diğer kadınlara ilham vermeye devam edeceğini belirtti.

"Kurslarda aldığı eğitim sonrası dikiş nakış üzerinde yoğunlaştım"

Sakarya’da yaşayan 3 çocuk annesi Fatma G. ise maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyordu. Çocuklarına hem anne hem baba olduğunu, aile içi sıkıntılarını kimseye belli etmeden tüm yükü kendisi alarak çözmeye çalıştığını belirten Fatma G., 2014 yılında SODAM personelinin dağıttığı el broşürü ile hayatının değiştiğini söyledi. Fatma G., broşürleri inceledikten sonra SODAM kurslarına kayıt olmaya karar verdiğini kaydetti. Kayıt olduktan sonra ekonomik sıkıntılardan ve psikolojik bunalımdan bir nebze uzaklaşmak için mefruşat, Kur’an-ı Kerim ve dikiş nakış kurslarına kayıt olduğunu ifade eden Fatma G., “Kurslarda aldığım eğitim sonrası dikiş nakış üzerine yoğunlaştım. Geçimimi sağlamak için dikiş makinesi aldım ve küçük işler yapmaya başladım. Dikiş nakıştan kazandığım para ile çocuklarımın ihtiyaçlarını da karşılayabiliyorum” diye konuştu.

Mahallesindeki diğer genç kızların ve kadınların SODAM imkanlarından faydalanması konusunda teşvik ettiğini belirten Fatma G., geleceğe umutla baktığını belirtti.

SODAM sayesinde kuaförlük mesleği ile tanıştı

Adapazarı’nda yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe M. de SODAM ile karşılaşmadan önce psikolojik olarak problemler yaşıyordu. 2015 yılında SODAM ile tanışan ve çeşitli kurslarına katılan Ayşe M., özellikle de kuaför kursunda başarı sağladı. Ayşe M., kuaför kursunda el becerilerinin farkına varıp geleceğe yönelik plan yapmaya başladığını belirtti. Kurs hocasını kendisine rol model olarak gördüğünü, gelecekte kendisinin de öğrenci yetiştirebilme arzusu içinde olduğunu vurgulayan Ayşe M., kuaför kursu bittikten sonra Adapazarı merkezde bir kuaför yanında işe başlayarak aile ekonomisine katkı sağladığını kaydetti. Ayşe M., ileride ustalık belgesini alıp bir kuaför işletmesi açmak istediğini söyledi.
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