Türkiye’deki marka ve ajansların sosyal medya performanslarının değerlendirildiği Social Media Awards Turkey 2021 kazananları belli oldu. ‘Kargo Şirketleri’ kategorisinde altın ödüle Yurtiçi Kargo layık görüldü.

Marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif veriler ile değerlendiren Türkiye’nin kapsamlı ve veriye dayalı sosyal medya ödüllerinden birisi olan Social Media Awards Turkey 2021 kazananları belli oldu. Kazananlar 9 Haziran günü canlı olarak gerçekleştirilen online yayınla açıklandı. Bu sene beşincisi düzenlenen Social Media Awards Turkey 2021’de ödül kazananlar 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 tarihleri arasında aldıkları etkileşime göre belirlendi. Veri Ödülleri’ndeki sıralamada BoomSonar’ın “Sosyal Medya Marka Endeksi” olan SocialBrands’ın 30’dan fazla veri kriteri kullanıldı. Sektörlere göre başarılı markalar Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerinde ödüllendirildi.

Kargo şirketleri kategorisinde altın ödül Yurtiçi Kargo’nun

2021 yılının ilk 5 ayında Tech Brand Turkey, IDC CIO, Yıldız Teknik Üniversitesi İtibar Endeksi Türkiye’nin itibarlı kargo markası gibi ödüllere layık görülen Yurtiçi Kargo, Social Media Awards Ödüllerinde de altın ödülü kazandı.

Social Media Awards Turkey 2021’de ‘Kargo Şirketleri’ kategorisinde altın ödülü almaya hak kazanan Yurtiçi Kargo adına ödülü; Ürün, Marka ve Müşteri Deneyimi Grup Müdürü Sezgin Akar aldı. Akar, ödülü alırken yaptığı konuşmada; “Müşteri deneyimine yaptığımız yatırımların karşılığını alabilmek bizi her zaman mutlu ediyor” dedi.