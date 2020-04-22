SOCAR Türkiye’nin özel gün bağışları koronavirüs kampanyalarına gidecek

Kovid-19 salgınına karşı Türkiye genelinde mücadele sürerken, SOCAR Türkiye’nin çalışanları adına yaptığı bağışlarda da yeni tip koronavirüsün olumsuz etkilerine karşı geliştirilen projeler öncelik kazandı. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100’üncü yılının da kutlandığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, çalışanları adına ‘Koruncuk İyilik Kolisi’ bağışında bulunan SOCAR Türkiye, Koruncuk Vakfı tarafından desteklenen; eğitim hakkı risk altında olan çocukların, Kovid-19 salgını döneminde sağlık ve iyilikle evde kalmalarına destek verdi.

SOCAR Türkiye Kurumsal İletişim Başkanı Murat LeCompte, SOCAR Türkiye’nin özel günlerde tüm çalışanları adına çeşitli sivil toplum örgütlerine bağışta bulunduğunu dile getirerek, “Şirketimiz ve tüm iştiraklerimizdeki çalışanlarımız için yaptığımız ve artık bir gelenek haline gelen bu desteklerle ilgili olarak, içinde bulunduğumuz durumda ne yapabileceğimizi düşündük. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yanı sıra Anneler Günü ve Ramazan Bayramı için de Kovid-19 kampanyalarına bağışta bulunacağız. Bu salgından ülke olarak bir an önce kurtulmak ve normal yaşamlarımıza kavuşmak, en büyük dileğimiz. Ancak süre uzarsa Babalar Günü ve Kurban Bayramı’nda da bu tür desteklerimizi sürdürme niyetimiz var. Amacımız hastalık süresince, ihtiyacı olanların sağlıklı bir şekilde evlerinde kalabilmelerini sağlamak” diye konuştu.

TOPLAM 460 BİN LİRALIK DESTEK

SOCAR Türkiye, 23 Nisan’ın yanı sıra bu yıl 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü için de çalışanları adına Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağış yapmayı planlıyor. Kovid-19 nedeniyle tüm okullar gibi uzaktan eğitime geçen Darüşşafaka’da eğitim gören öğrencilerin online eğitim masraflarına destek verecek olan şirket, Ramazan Bayramı’nda da Kızılay Dayanışma Projesi’ne bağış yapmayı planlıyor. SOCAR Türkiye’nin bayramda destek vereceği Kızılay’ın Korona Dayanışma Projesi kapsamında; beslenme yardımı, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, hijyen malzeme desteği ve sosyal nakdi yardım faaliyetleri yürütülüyor. SOCAR Türkiye’nin üç özel günde yapacağı bağışın toplam miktarı 460 bin lira olacak.