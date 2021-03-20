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Snowboard tutkunlarının yeni gözdesi Sahara Milli Parkı

Artvin’de 2 bin 400 rakımlı Sahara Milli Parkı adrenalin tutkunlarının gözdesi haline geldi. Yoğun kar yağışıyla birlikte tulum eşliğinde snowboardlarıyla kayan macera tutkunları adrenalini doruklarda yaşadı.

Genel 20.03.2021, 16:18
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Snowboard tutkunlarının yeni gözdesi Sahara Milli Parkı

Artvin’de 2 bin 400 rakımlı Sahara Milli Parkı adrenalin tutkunlarının gözdesi haline geldi. Yoğun kar yağışıyla birlikte tulum eşliğinde snowboardlarıyla kayan macera tutkunları adrenalini doruklarda yaşadı.

Artvin’in sakin şehir (Cittaslow) ünvanlı Şavşat ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Sahara Milli Parkında Mart ayında kar yağışı yeniden etkili olunca ekstrem spor tutkunlarının gözdesi haline geldi.

Şavşat’a Gel Platformu organizasyonunda Erzincan, Ardahan ve Artvin’den gelen kayak tutkunları, snowboardlarıyla, Sahara Milli Parkında bulunan doğal ve yaşlı ormanları içinden yer alan ladin, sarıçam ve köknar ağaçlarının arasından kaydılar.

İlçe merkezine 18 km uzaklıkta bulunan Sahara Milli Parkı eteklerinden 2 kilometre uzunluğunda oluşturdukları doğal parkurdan, tutum eşliğinde kayan macera severler karın tadını doyasıya çıkardılar.

Doğal pist olarak tanımladıkları Sahara Milli Parkının kar kalitesi ve eğim olarak kayak yapılması için oldukça elverişli olduğu ifade eden Şavşata Gel Platformu sözcüsü Halil Altun, “İlçemizin tanıtımını yapmanın gayreti içindeyiz. Şavşat’ın doğal güzelliğinin yanı sıra, ekstrem doğa sporları içinde son derece elverişli. Bugünde Ardahan’dan gelen Yalnızçam Kar Kurtları Kulübü ve Erzincan’dan gelen Ergan Board Kulübü üyeleri ile Artvin’den kayak severlerin katıldığı bir etkinlik düzenledik. Şavşat bu tarz etkinlikler için çok uygun bir yer. Amacımızda bunu tüm Türkiye’ye göstermek” dedi.

Kayak yapılan noktanın 2 bin 470 ila 1600 rakımı arasında olduğunu belirten Altun, doğal parkurun snowboard için çok elverişli olduğunu dile getirdi.

Ardahan’dan gelerek bölgede snowboard yapan Mehmet Ünal ise ”Pistlerde yaptıkları kayağın belli bir süreden sonra kendilerine yeteri keyifli gelmediğini belirten Ünal, “Bizde kendimizi dağlara vurmaya başladık. Ardahan’da Bülbülan Yaylasında kaydık. Bugün burada kaydık. Çeşitli lokasyonlar deniyoruz. Dağlardan Kayak yapmayı spor haline getirdik” diye konuştu.

Sahara’daki eğimin çok fazla olduğunu belirten Ünal, “Kaydığımız yerde çok fazla taş kaya yok. Ağaçların sıklığı da kayak için çok müsait. Kar kalitesi de kayak için gayet iyi. Etkinliğe Şavşat’tan katılan Oktay Durmuş, 20 yıldır kayak sporu ile uğraştığını söyledi. Kayak hakemliği de yaptığını anlatan Durmuş, bu bölge kayak yapılması için oldukça elverişli. Kar kalitesi çok iyi. Yetkiler sesimiz duyuyorsa burada bir kayak pisti istiyoruz. En azından 1 kilometrelik alanda telesiyej yapılsa o bile yeterli olur” ifadelerini kullandı.
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