SMO’dan yeni zırhlı araç

Suriye Milli Ordusu (SMO), ürettiği yeni zırhlı aracı askeri operasyonlarda kullanacağını açıkladı.

Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde Suriye Milli Ordusu (SMO), yeni ürettiği zırhlı aracı düzenlediği törenle tanıttı. SMO, aracın ilerleyen süreçte olası askeri operasyonlarda kullanılacağını duyurdu. Aracın saatteki hızının 120 kilometreye kadar çıkabildiği ifade edilirken, füze saldırılarına karşı koruma sağladığı belirtildi. Zırhlı araçlarda kullanılan camların 13 santim kalınlığında, kurşun geçirmez olduğu ifade edildi. 360 derece dönme kabiliyetli makineli tüfeğe ve gece görüş sistemine sahip zırhlı araç, mayınları ve patlayıcıları imha etme ve sinyal bozma sistemi gibi özellikleri kapsıyor.

SMO’ya bağlı Hamza Birliği İlişkiler Müdürü Ahmed Yasin, “Yeni zırhlı aracımız SMO’ya bağlı Hamza Birliği önderliğinde ve pek çok mühendislerin çabalarıyla üretildi. Araca ‘Yıldırım’ ismini koyduk. Bu zor koşullarda özellikle teröristlerin, ayrılıkçı grupların ve Esad rejimine karşı askeri alanda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye’ye bize verdiği destek için de teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Törene katılan Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, “Bu zırhlı araçların Suriyeliler tarafından üretilmesi Suriyelilerin zor koşullarda bile ne kadar üretici olduğunu kanıtlıyor. Aynı zamanda Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) düzenli bir şekilde çalıştığını da gösteriyor” dedi.

Mustafa, SMO’nun çabalarını vurgulayarak, "SMO’nun artık askeri atölyeleri var. Teröristler, Ruslar ve Esad rejimine mücadele etmek için düzenli ve güçlü bir ordumuz olacak. Düşmanlarımız saldırılar düzenleyerek güvenliği tehdit ediyorlar. Dün, El Bab’ta saldırılar gerçekleştirildi. Suriye halkının barış ve güvende kalmasını istemiyorlar. SMO’nun kahramanlarıyla bütün düşmanlarla yüzleşeceğiz" diye konuştu.