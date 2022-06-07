SMO’dan El Bab ve Resulayn’da operasyon öncesi tatbikat

Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyon öncesi El Bab ve Resulayn’da tatbikat gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir gece ansızın girebiliriz” ifadeleriyle Suriye’nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından operasyonun yapılacağı tahmin edilen bölgelerde hareketlilik devam ediyor. Suriye Milli Ordusu (SMO), Halep’in kuzeydoğusunda yer alan El Bab ile Haseke’ye bağlı Resulayn’da tatbikatlarını gerçekleştirdi. Operasyon için hazırlıklarını sürdüren Suriye Milli Ordusunun 2 bin mensubunun El Bab’ta gerçekleştirdiği tatbikatta 150 askeri aracın yanı sıra roketatar, ısı güdümlü füze ve uçaksavar mermilerinin güdümlü tanksavar füzesi kullanıldı. Tank atışlarının gerçekleştirildiği tatbikatın dışında Resulayn’da gerçekleştirilen tatbikatta askeri taktik ve ağır silahlar kullanıldı.