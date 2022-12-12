Slow Food camiasının bayramı tarhanayla kutlandı

Kastamonu’da "Slow Food" camiasının bayramı Terra Madre Günü çerçevesinde düzenlenen programda, Türk sofralarının vazgeçilmez lezzeti tarhananın önemine dikkat çekildi. Yemek yazarı Aylin Öney Tan, "Tarhana tüm dünyaya duyurabileceğimiz güzel bir ürün" dedi.

Kastamonu’da "Slow Food" camiasının bayramı Terra Madre Günü’nde düzenlenen programda tarhananın mutfaklardaki önemine vurgu yapıldı. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde düzenlenen programa Ankara ve Kastamonu Slow Food Kurucu Birliği’nin liderleri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Programda tarhana hakkında bilgiler verilerek, Türk mutfağındaki önemine vurgu yapıldı. Programa konuşmacı olarak katılan Slow Food Ankara Birliği Kurucu Lideri ve yemek yazarı Aylin Öney Tan, Slow Food Kastamonu Birliği Kurucu Lideri Gülşen Kırbaş, Kastamonu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alev Sökmen, yönetici şef Uğur Gömeç, tarhana ve tarhananın mutfaktaki yeri ile ilgili sunum yaptı.

“Tarhana tüm dünyaya duyurabileceğimiz güzel bir ürün"

Programın ardından İHA muhabirine konuşan Aylin Öney Tan, tarhananın dünyaya duyurulması gereken bir besin olduğuna dikkat çekerek, “Terra Madre Günü, Kastamonu’da tarhana için düzenlenmiş bir gün oldu. Bu programımızın konusu tarhana ayı. Slow Food hareketinin başlangıcının yıl dönümü seçilmiş tüm dünyada, 11 Aralık’ta kutlanıyor. Her zaman o bölgenin, o yörenin ürünlerini özellikle ön plana çıkaran, toprak ananın bize sunduğu ürünleri ön plana çıkaran bir kutlama yapılıyor. Programlarda bir ürün sunuluyor, tadılıyor ve bir araya gelip toprak ananın nimetlerinin kutsandığı bir gün olarak anılıyor. Kastamonu’da tarhana çorbası içmek bu güne uygun bir etkinlik. Dolayısıyla Slow Food grubunun yaptığı bu etkinlikte tarhana ekseninde bir araya geldik. Hem Kastamonu tarhanasını hem de Türkiye’nin önemli bir ürünü olan tarhana çeşitlerini anlatma fırsatı oldu. Tarhana tüm dünyaya duyurabileceğimiz güzel bir ürün. Anadolu’da çok çeşitleri var, dolayısıyla Terra Medra’nın tarhanayla kutlanması çok anlamlı” dedi.