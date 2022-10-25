Siyasilerden Halit Kıvanç için taziye mesajı

Radyo ve televizyon tarihinin sembol isimlerinden Halit Kıvanç’ın vefatı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımını “Heyecanlarımızın sesi, radyo ve televizyonda duayen sunucu Halit Kıvanç aramızdan ayrıldı. Pek çok dünya kupasının finalini televizyon ve radyodan sunan, mesleğinde ilklerin ismi Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet; yakınlarına, televizyon ve spor camiasına başsağlığı diliyorum” şeklinde yaparken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı paylaşımda, “Televizyon ve radyo tarihimizin duayeni, usta gazeteci Halit Kıvanç’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisini hep güler yüzüyle hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yaptığı paylaşımda, “Radyo ve televizyon tarihimizin en önemli, en sembol isimlerinden biri olan Sayın Halit Kıvanç’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullanırken, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise, “Radyo ve televizyon tarihimizin büyük ismi Halit Kıvanç’ı kaybettik. Nezaketi, güleryüzü ve bilgisiyle yaptığı işe değer katan bir isimdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.