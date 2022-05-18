SİVTAŞ’ta üretime geçildi

Sivas Valiliği öncülüğünde kurulan süt işleme tesisi üretime geçti.

Sivas Valisi Salih Ayhan’ın öncülüğünde İl Özel İdaresi ve Sivas Belediye Başkanlığı tarafından kurulan Sivas Teknik Tarım A.Ş (SİVTAŞ) yem üretiminin ardından süt ürünleri üretimine de başladı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Şanlıurfa Valiliğine atanan vali Salih Ayhan işletmeyi ziyaret ederek üretimi yerinde izledi.

“Sivas bir marka kazandı”

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivaslıların kurulan markaya sahip çıkmasını isteyerek, “Sivtaş’ın Sivas’ta ve ulusalda nice güzel hikâyeler yazacağına yürekten inanıyorum. Tarım ve hayvancılıkta çok güçlü projelerimiz oldu. Bu projelerin üzerinde Sivtaş’ ta bir inci gibi yakıştı. Bunun için güçlü birlikteliklerimiz oldu, bu işi klasik bir iş olarak görmedik. Bu işin içerisinde vatandaşlarımızın güveni var ve çok boyutluluğu var. Sivas bir marka kazandı. Bir isteğim var bu markaya sahip çıksınlar, Dışarıdan gelen ürünlere değil Sivtaş’ tan gelen ürünleri tercih etsinler. Biz görevimizi yaptık. Hayal kurduk, saha taraması yaptık. Bir vizyon koyduk, ardından finansı ortaya koyduk. Belediyemiz ve il idaremiz kafa kafaya verdik, ardından bu fabrikalar kuruldu ve üretime geçildi. Bundan sonra ki iş Sivas’a ve Sivaslılara düşüyor. Sivaslıların kendi çiftçisine, kendi markalarına, kendi değerlerine ve kendi ürettiklerine sahip çıkmak düşüyor.” dedi.

SİVTAŞ içerisinde incelemelerde bulunan Vali Ayhan ürünler hakkında bilgi aldı. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

SİVTAŞ, 4 bin 800 metre kare kapalı alan da büyük baş ve küçük baş hayvanlar için kesif yem imalatına başlamıştı. Bugün 3 bin 300 metre kare kapalı alanda faaliyete giren Süt İşleme Tesisi ile 40 ton üretim hedefleniyor. Tesiste günlük pastörize süt, yoğurt, ayran, kaşar peyniri, Tereyağı ve lor peyniri üretimi yapılıyor.