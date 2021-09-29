29 Ekim 2018 ve 10 Mart 2019 tarihlerinde yaşanan iki ölümlü kaza sonrası tüm dünyada uçuşları durdurulan Boeing B737-8 ve B737-9 MAX uçakları, yaklaşık 2 yıl sonra yeniden uçuşlara başladı. Türk Hava Yolları, 15 Nisan itibaren Boeing 737 MAX uçaklarını tekrar seferlerde kullanmaya başlamıştı.

29 Ekim 2018 ve 10 Mart 2019 tarihlerinde İki ölümlü kazaya karışmasının ardından tüm dünyada seferden kaldırılarak yere indirilen Boeing 737 MAX uçakları firma tarafından yeniden incelemeye alındı. Boeing’in yaptığı inceleme sonucu 737 MAX’ler, yapılan büyük yazılım değişiklikleri ve yüzlerce saatlik test uçuşlarının ardından onay alarak tekrar gökyüzünde yolcu taşımaya başladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü MAX’lerin uçuşuna onay verdi

ABD Havacılık İdaresi (FAA) tarafından Boeing 737 MAX’lerin uçuşuna onay vermesinin ardından Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), iki yılı aşkın süredir yerde bekleyen Boeing 737 MAX uçaklarının yeniden uçması konusunda Uçuşa Elverişlilik Direktifinin yayınlandı. SHGM tarafından B737 MAX uçaklarının yeniden uçuşuna onay verilen açıklama şöyle: “Bilindiği üzere, 29 Ekim 2018 ve 10 Mart 2019 tarihlerinde yaşanan iki ölümlü kaza sonrası Boeing B737-8 ve B737-9 MAX uçaklarının uçuşları tüm dünyada olduğu gibi 12 Mart 2019 tarihinde Ülkemizde de durdurulmuştur. Sonrasında, ilgili hava araçlarının yeniden hizmete alınması amacıyla hava aracı tasarımı sahibi Boeing şirketi ile ABD Havacılık İdaresi (FAA) tarafından ülkemizin de arasında bulunduğu ilgili hava araçlarının hizmette olduğu ülke havacılık otoriteleriyle gerekli tedbir ve uygulanması gereken işlemlere yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda, yürütülen çalışmalar neticesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından ekte yer alan Uçuşa Elverişlilik Direktifi (UED-2021/0001) hazırlanmıştır. Bu bağlamda, anılan Uçuşa Elverişlilik Direktifi (UED)’nin uygulanması koşuluyla Ülkemiz ilgili operatörlerinde bulunan Boeing B737-8 ve B737-9 MAX tipindeki uçakların yeniden hizmete alınması Genel Müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilmiştir. İki büyük kazanın ardından 13 Mart 2019 tarihinde uçuşları durdurulan Boeing 737 MAX uçaklarına yolcu taşıma izni çıktı. Amerikan Federal Havacılık Otoritesi FAA gerekli onayı verdi.”

THY Boeing 737 MAX’i Marmara Adası etrafında test etti

13 Mart tarihi itibari ile Boeing 737 MAX’leri seferden çeken Türk Hava Yolları, sorunun giderilmesi için özel bir ekip kurdu. Özel ekip tarafından Boeing’in istediği modifikasyonları yapan Türk Hava Yolları, filosunda bulunan Boeing 737 MAX’lere Marmara Adası etrafında test uçuşu yaptırdı. Testlerin başarılı olmasının ardından Türk Hava Yolları filosunda bulunan 12 Boeing 737 MAX’i 15 Nisan 2021’de yeniden sefere koydu.

THY Siparişlerini iptal etti

Türk Hava Yolları, yaşanan kazaların ardından uzun süre yerde bekleyen Boeing 737 MAX Siparişlerini iptal etti. Konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapan Türk Hava Yolları, “10 adet Boeing 737-8 MAX siparişini iptal ettiğini, mevcut kesin siparişlerden de 40’ını opsiyona çevirmişti” ifadeleri kullanıldı.

THY 150 Milyon Dolar tazminat aldı

Türk Hava Yolları (THY) yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmını Boeing ile anlaşarak tanzim etti. Türk Hava Yolları’nın Amerikalı üreticiden nakit olarak 150 milyon dolar aldığını buna ek olarak yedek parça ve eğitim ücretleri olarak da 75 milyon dolar aldığı öğrenildi. Boeing’in şu ana kadar 737 Max uçaklarından ettiği zararın 9 milyar doları aştığı iddia ediliyor.